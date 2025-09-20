VIDEO MN - Il Milan è arrivato al Bluenergy Stadium di Udine!

© foto di Antonello Gioia
Oggi alle 19:19News
di Francesco Finulli

Il Milan è arrivato in questi istanti al Bluenergy Stadium di Udine: tra poco più di un'ora, alle 20.45, i rossoneri di mister Massimiliano Allegri - oggi squalificato e sostituito dal vice Landucci - giocheranno contro l'ostica Udinese in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Di seguito il video del nostro inviato sul campo.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN
Data: sabato 20 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Bluenergy Stadium
TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision
Web: MilanNews.it