Basta assurdità arbitrali! Il primo Milan di Max. Post Maignan: due nomi

Il primo vero Milan di Max Allegri lo abbiamo visto contro il Bologna. Lucido, compatto, organizzato, dove ha concesso pochissimo all'avversario. È vero che il Diavolo ha vinto solo 1-0 ma ha colpito quattro pali e doveva ricevere almeno due rigori a favore. Insomma parliamo di un finto corto-muso, questa vittoria contro il Bologna doveva essere molto più larga. La squadra comincia a funzionare, Rabiot e Modric sono due grandi acquisti. Restano dubbi sulla difesa ma il lavoro di Allegri sarà determinante.

Cominciamo con i torti arbitri, si riparte con gli errori grossolani e imbarazzanti. Ha del paranormale il rigore prima assegnato e poi tolto al Milan nel finale di gara contro il Bologna. Solare il rosso a Lucumì e rigore per i rossoneri. Invece niente. Allegri perde le staffe in panchina e diventa una furia. Il tecnico del Milan viene espulso per un rigore che era chiaro ed evidente a favore della sua squadra.

Qualcuno in società cominci ad alzare la voce anche a livello mediatico, perché nelle sedi opportune si è capito che non cambia niente. Il Diavolo da anni viene maltrattato, nello scorso campionato sia Fonseca che Conceiçao avevano provato a sollevare la problematica ma sono stati travolti dai risultati negativi. Le loro parole hanno avuto poco peso. Quest'anno si spera che la musica sia diversa. Più rispetto per il Milan.

Nel successo contro il Bologna è arrivato l'infortunio al polpaccio di Mike Maignan. Gli esami hanno escluso lesioni ma è uscito in stampelle da San Siro e bisognerà capire quanto tempo rimarrà fuori. Parliamo di un portiere fortissimo ma anche molto fragile, dove ogni anno si ferma per infortunio. Il tema del rinnovo resta sempre attuale. Allegri e Tare proveranno a convincerlo ma al momento le trattative sono ferme. Se non dovesse rimanere si fanno già due nomi. Zion Suzuki, 23enne del Parma, ed Elia Caprile attualmente al Cagliari. Poi si proverà a dare più fiducia a Torriani, ma qui un prestito per garantirgli più esperienza sarebbe stato giusto.