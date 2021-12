LIVE MN - Udinese-Milan (1-0): Beto porta i bianconeri in vantaggio dopo un doppio rimpallo fortunoso

28' Tantissimi palloni persi in mezzo al campo, troppa imprecisione da parte dei rossoneri che non riescono a reagire dopo il gol.

27' Ancora un'altra palla persa in uscita a centrocampo, l'Udinese parte forte in contropiede. Attento Maignan sul tiro da fuori di Molina.

26' Ibra sbaglia tutto! Saelemaekers crossa dalla destra, la palla rimane in area dopo un rimpallo e Zlatan invece di lasciare il tiro a Brahim Diaz che arrivava in corsa tenta un improbabile cross in torsione. Scelta totalmente sbagliata dello svedese.

25' Occasione Milan! La palla rimane in area dopo la punizione di Florenzi, Ibra mette in mezzo forte ma non trova nessun compagno.

24' Intervento duro di Perez su Ibra a palla lontana, l'arbitro lo ammonisce giustamente.

23' Abbozzo di reazione del Milan, l'Udinese fa la cosa che gli riesce meglio: in 11 dietro la linea del pallone. Sarà dura.

20' Ottima idea di Ibra che di prima serve Krunic al limite dell'area: il bosniaco incespica al momento del tiro e perde palla.

19' Prova a reagire il Milan con Brahim, che al limite dell'area cerca lo slalom speciale: Walace recupera e spazza.

16' Gol dell'Udinese. Follia assoluta di Bakayoko e Bennacer che perdono palla a centrocampo e fanno partire il contropiede bianconero: Beto ha la strada spianata verso la porta, con Maignan che fa un miracolo nell'uno contro uno ma è sfortunato nel contrasto, così come lo è Tomori. Dopo due rimpalli la palla torna al centravanti brasiliano che a porta vuota non può sbagliare. 1-0 alla Dacia Arena.

13' Ci prova Deulofeu! Lo spagnolo parte largo a sinistra, si accentra e prova il tiro a giro di destro: palla fuori non di molto, Maignan c'era.

12' Palla gol per il Milan! Grandissimo lancio di Bennacer per Zlatan: Ibra fa rimbalzare la palla e tenta il tiro al volo in area che però finisce alto. Ottima occasione non concretizzata.

10' Romagnoli lancia Theo, sulla sinistra, il francese arriva sul fondo e scarica forte in mezzo di sinistro: Ibra non ci arriva di poco. Al momento del primo passaggio però il terzino francese era in fuorigioco.

9' Follia di Theo che regala palla all'Udinese sulla trequarti rossonera, alla fine i padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi nonostante l'occasione decisamente favorevole.

7' Occasione Udinese! Lancio lungo per Deulofeu, né Florenzi e né Romagnoli intervengono con decisione, tocca a Maignan anticipare lo spagnolo nel cuore dell'area di rigore. Pericolo, attento l'estremo difensore rossonero.

6' Il Milan prova a fare la partita, l'Udinese si chiude bene e tenta a ripartire in velocità.

5' Contropiede Udinese con Beto, bell'intervento di Tomori su Udogie che stava per ricevere palla in ottima posizione.

4' Bel lancio di Tomori per il taglio di Krunic: Rade stoppa ma al momento dell'appoggio per il compagno rinviene il difensore bianconero.

2' Ottimo recupero di palla di Theo su Deulofeu a centrocampo, per il direttore di gara è fallo.

1' Ottimo contrasto di Bennacer su Deulofeu, poi l'algerino subisce fallo in difesa.

1' Fischio d'inizio di Fourneau, si comincia. Primo pallone del match per l'Udinese.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia bianconera per i padroni di casa, divisa rossonera per il Milan.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Pérez, Becão, Nuytinck; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. A disp.: Carnelos, Padelli; De Maio, Soppy, Zeegelaar; Jajalo, Samardžić; Forestieri, Nestorovski, Pussetto, Success. All.: Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Castillejo, Kessie, Messias, Tonali; Maldini. All.: Pioli.

ARBITRO: Fourneau.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Dacia Arena. I rossoneri di Pioli sono ospiti dell'Udinese nel match serale del sabato di Serie A. Tantissime assenze, purtroppo, tra le fila del Diavolo in quella che storicamente è sempre stata una trasferta difficile: nonostante il momento no dei bianconeri rimangono assolutamente un avversario da non sottovalutare. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.