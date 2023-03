LIVE MN - Udinese-Milan (3-1) - Sconfitta pesantissima. I rossoneri non vincono più

Sesta sconfitta nel 2023 per il Milan di Mister Pioli, che non ha mai dato l'impressione di poter far male ad un'ottima Udinese. Si complica sempre di più la qualificazione alla prossima Champions League: classifica che vede i rossoneri quarti a quota 49 punti, in attesa del derby di Roma e di Inter-Juve.

97' Finisce qui. 3-1 Udinese.

92' Ammoniti Tonali e Becao.

91' Punizione di Tonali che spedisce la palla in area, Silvestri fa suo il pallone.

91' Sette minuti di recupero.

90' Ammonito Festy.

87' Destro di Origi dal limite, conclusione ampiamente fuori.

82' Conclusione al volo di Krunic sullo sviluppo di un corner, palla che termina fuori di pochissimo.

80' Saltati totalmente gli schemi. Ora i rossoneri lanciano in avanti.

76' Triplo cambio nel Milan: dentro De Ketelaere, Origi e Calabria, fuori Ibrahimovic, Brahim e Tomori.

73' Cambio nell'Udinese: fuori Success e Samardzic, dentro Lovric e Thauvin.

71' Tris dell'Udinese. Dopo un lungo check al Var, Success non commette fallo su Thiaw e Eizibuhe non è in fuorigioco, realizzando la rete da zero metri.

68' Cartelliono giallo per Wallace.

63' Doppio cambio nel Milan: fuori Saeleamekers e Bennacer, dentro Krunic e Rebic.

60' Giallo per Kalulu.

58' Mancino di Samardzic da fuori area, conclusione alle stelle.

55' Cross di Brahim dalla destra, trattenura di Becao su Ibra che cade in area, sul secondo palo arriva Ballo che di testa mette fuori.

51' Occasione Milan. Angolo di Tonali, Thiaw svetta sopra tutti ma indirizza il pallone.

47' Leao da buona posizione apre per Brahim Diaz che sbaglia lo stop.

45' Si riparte.

Succede di tutto in questo primo tempo. Al gol di Pereyra, dopo un inizio da horror del Milan con annesso errore di Tomori, risponde Ibrahimovic su rigore dopo aver sbagliato la prima volta. All'ultimo secondo Beto riporta in vantaggio i suoi su dormita di Thiaw e di tutta la retroguardia rossonera. Brutto primo tempo dei rossoneri.

52' Fine primo tempo.

51' Gol dell'Udinese. Cross basso di Success dalla sinistra, Beto anticipa un dormiente Thiaw e riporta in vantaggio i bianconeri.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! IBRAHIMOVIC SPIAZZA SILVESTRI! 1-1!

48' Ancora Ibra dal dischetto.

47' SI RIBATTE IL RIGORE DOPO UN CHECK AL VAR!

46' Espulso Sottil.