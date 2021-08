LIVE MN - Valencia-Milan (5-3). Sconfitta ai rigori per i rossoneri: decisivo l'errore di Krunic. Indicazioni comunque positive per Pioli

FINE: VALENCIA 5-3 MILAN d.c.r.

----

CALCI DI RIGORE

Valencia (5) | Manu Vallejo (goal) - M. Gomez (goal) - G. Guedes (goal) - Esquerdo (goal) - Hugo (goal)

Milan (3) | Giroud (goal) - Calabria (goal) - Krunic (fuori) - Rebic (goal)

Per dichiarare il vincitore del Trofeo Naranja, Valencia e Milan si sfideranno ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari.

----

FINE SECONDO TEMPO: VALENCIA-MILAN 0-0

91' | Ammonito Gabbia per fallo su Sobrino.

90' | Ultimo cambio per il Milan: esce Pobega ed entra Di Gesù. Contestualmente assegnati tre minuti di recupero

83' | Brutto intervento di Krunic su Gaya, il quale reagisce con una testa a testa con il bosniaco: ne nasce una mini rissa con tutti i giocatori attorno al capitano del Valencia. Tutto si risolve con l'ammonizione per Krunic e con le scuse del bosniaco allo spagnolo.

80' | Azione fulminea del Milan in contropiede con Rebic isolato contro due difensori: il croato, però, perde l'attimo per far male e l'azione sfuma.

77' | Si fa tutto il campo Theo Hernandez sulla fascia destra tentando, poi, l'assist in mezzo da ottima posizione: chiude Mamardashvili in corner.

75' | Lancio improvviso su punizione di Theo per Giroud il quale, però, non riesce ad agganciare. Sarebbe stato solo davanti alla porta del Valencia.

69' | Primi due cambi per il Valencia: in campo Esquerdo e Subrino per Jason e Burlamaqui.

67' | Su un calcio d'angolo a favore per il Milan Rebic si avventa sul pallone e gira verso la porta: tiro centrale.

FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo; Pobega, Krunic; Saelemaekers, Rebic, Castillejo; Giroud.

61' | Altri cambi per il Milan: entrano Theo, Calabria Rebic e Giroud per Ballo-Tourè, Conti, Brahim Diaz e Leao. Calabria è il nuovo capitano.

60' | Parata clamorosa del portiere del Valencia su conclusione a botta sicura di Brahim Diaz: bella azione di Leao sulla sinistra e palla in mezzo per Ballo-Touré che, però, liscia il pallone; arriva Diaz che calcia e... grande parata. Resta lo 0-0.

59' | Ammonito Correia del Valencia per fallo tattico su Krunic.

55' | Punizione violenta dai 25 metri per il Valencia: il tiro di Maxi Gomez si infrange, però, sulla barriera rossonera, colpendo lì, dove fa più male, il centrale milanista Gabbia.

53' | Azione pericolosa del Valencia su incompresione difensiva di Gabbia e Ballo-Touré che apre lo spazio per l'inserimento di Correia; il tiro del terzino di casa viene respinto da Tatarusanu.

46' | Inizia il secondo tempo.

FORMAZIONE MILAN SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Pobega, Krunic; Saelemaekers, Brahim, Castillejo; Leao.

Quattro cambi per il Milan dopo l'intervallo: entrano Tatarusanu, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, e Kalulu al posto di Maignan, D. Maldini, Tomori, Tonali e Romagnoli.

----

FINE PRIMO TEMPO | VALENCIA-MILAN 0-0

Si chiude qui il primo tempo di Valencia-Milan. Buona prestazione dei rossoneri al "Mestalla fino ad ora: Romagnoli e compagni hanno controllato abbastanza agevolmente il match, riuscendo a creare anche diverse occasioni pericolose ispirate, soprattutto, da un sempre pimpante ed elegante Brahim Diaz.

47' | Duplice fischio: finisce qui il primo tempo.

45' | Due minuti di recupero

42' | Goal annullato a Rafael Leao per un fuorigioco inesistente del portoghese. Peccato|

40' | Milan di nuovo pericoloso: cross basso di Leao dalla destra su cui arriva D. Maldini, il quale appoggia per Diaz che se la sposta e calcia: palla di un metro abbondante fuori dallo specchio.

39' | Ancora un pimpante Brahim Diaz a inventare per il Milan: dopo un'azione personale, lo spagnolo serve sulla corsa Ballo-Touré il cui sinistro in scivolata termina, però, di poco alto sopra la traversa.

38' | Destro a giro di Brahim Diaz dal limite dell'area: nessun problema per il portiere locale.

35' | Maignan si presenta anche fuori dai pali: bella uscita ampia dall'area per toccare il pallone con i piedi in anticipo sull'esterno del Valencia. Applausi per lui.

33' | Buona azione rossonera per linee centrali: la palla in mezzo, toccata leggermente da Leao, manda fuori tempo Daniel Maldini e l'azione sfuma.

28' | Bella azione manovrata del Milan atta a liberare Ballo-Touré sulla sinistra; il cross del 5 taglia l'area, ma non trova nessun compagno. Sulla respinta azione personale di Leao che salta due uomini prima di cercare vanamente un calcio di rigore dopo il contatto con un avversario.

18' | Risponde il Valencia in contropiede sfruttando lo spazio lasciato libero da Conti sulla destra: Cheryschev s'invola verso l'area partendo da sinistra, ma il suo destro viene ribattuto da Maignan.

15' | Rientra e si riprende subito Brahim Diaz, il quale parte centralmente seminando due avversari e servendo perfettamente Castillejo liberissimo in area di rigore. Il mancino dello spagnolo è, però, debolissimo: parata facile di Mamardashvili e occasione sprecata.

13' | Azione in contropiede del Milan con il filtrante per Leao chiuso da Gabriel Paulista; la palla resta nella disponibilità di Castillejo sulla fascia destra: lo spagnolo crossa in mezzo col mancino trovando la respinta coi pugni di Mamardashvili. L'arbitro poi ferma il match per soccorrere Brahim Diaz rimasto a terra per una botta alla testa.

11' | Azione del Valencia simile alla precedente: cross di Guedes dalla destra ribattuto fuori dall'intervento fuori tempo di Cheryschev e successivo cross dalla sinistra preda facile di Maignan.

9' | Prima sortita offensiva degna di nota del Valencia con il cross di Guedes che, però, viene bloccato senza alcun problema da Maignan. Intanto, una musica da banda fa da sottofondo al match: atmosfera simpatica e particolare, dunque, al "Mestalla" per questa amichevole.

5' | Bella azione in contropiede del Milan sulla sinistra: concesso lo spazio a Leao sulla fascia, ma il suo cross basso in mezzo viene liberato dalla difesa in maglia bianca. Nulla di fatto.

4' | Daniel Maldini prova il destro ad effetto su punizione dai venti metri: l'idea è buonissima, la realizzazione un po' meno e finisce un paio di metri fuori al lato della porta del Valencia.

3' | Punizione interessante guadagnata dal Milan con Brahim Diaz: siamo ai venti metri dalla porta dei padroni di casa; sul punto di battuta Daniel Maldini e Castillejo.

1' | Fischio d'inizio al "Mestalla": comincia l'amichevole tra Valencia e Milan!

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VALENCIA: Mamardashvili, Thierry, Gabriel Paulista, Hugo, Gaya, Alderete, Jason, Burlamaqui, Guedes, Cheryshev, M.Gomez.

A disp: Sobrino, Diakhaby, Manu Vallejo, Rivero, Esquerdo, Fran Perez, Javi Guerra, Vazquez, Diego Lopez, Joseda, Charli. All: José Bordalás

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Conti, Tomori, Romagnoli; Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Castillejo, Diaz, Maldini; Leao.

A disp: Tatarusanu, Plizzari, Calabria, Hernandez, Gabbia, Kalulu, Di Gesù, Krunic, Saelemaekers, Robotti, Rebic, Giroud. All. Stefano Pioli.

----

Amici e amiche di MilanNews.it, buonasera!

Tra pochi minuti, precisamente alle 20:30, avrà inizio la quarta amichevole del pre campionato del Milan: al "Mestalla" i rossoneri sfideranno il Valencia. Potrete controllare in diretta tutte le azioni principali del match nel nostro live testuale. Seguiteci!