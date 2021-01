LIVE MN - Verso Bologna-Milan: ecco le formazioni ufficiali

13.40 - Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Sansone, Soriano, Orsolini; Barrow.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

13.15 - Ecco, di seguito, la probabile formazione della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

12.40 - "Milan, Mandzukic sfida Mihajlovic che lo ha scartato ad ottobre", scrive l'edizione odierna del QS. Uno "strano" incrocio al Dall'Ara perché, se la storia fosse andata diversamente, uno tra Ibra e Mario avrebbe potuto giocare con i padroni di casa quest'oggi. Il corteggiamento di Miha a Ibra è stato degno di un giovane rampollo che attenta al cuore della donzella di turno. Anche Mandzukic è stato corteggiato dal Bologna, ma è stato proprio il tecnico a dire di no a un eventuale accordo.

12.15 - "Finalmente di nuovo con la squadra". Lo ha scritto Ismael Bennacer su Twitter. Il centrocampista algerino è felice di essere tornato a disposizione di Pioli e freme dalla voglia di scendere in campo. A Bologna, comunque, partirà dalla panchina.

11.57 - Esordio da titolare in Serie A per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, dopo aver debuttato col Milan in Coppa Italia, agirà al fianco del capitano Alessio Romagnoli.

11.45 - La contemporanea assenza di Brahim Diaz e Calhanoglu costringe Pioli a cercare una soluzione alternativa sulla trequarti. Il tecnico rossonero dovrebbe puntare su Leao, il quale ha già ricoperto quel ruolo in passato, ai tempi del Lille.

11.28 - Dove vedere Bologna-Milan? La partita inizierà alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

11.27 - Bologna-Milan, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Ranghetti-Cecconi

IV° Uomo: Fourneau

VAR: Pairetto

AVAR: Giallatini

11.26 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Mandzukić, Rebic.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Bologna-Milan, gara valida per la 20esima giornata (prima del girone di ritorno) del campionato di Serie A. Dopo due sconfitte consecutive (l'ultima nel derby di Coppa Italia), i rossoneri cercano il riscatto su un campo ostico come il Dall'Ara. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.