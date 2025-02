live mn Verso Bologna-Milan: torna Fofana, Leao in vantaggio su Felix

vedi letture

La PROBABILE FORMAZIONE del MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.

14.00 - Escludendo la prima giornata, Bologna e Milan (41 punti entrambi nel campionato in corso) si sfidano in un match con esattamente gli stessi punti in classifica per la prima volta dalla 16ª giornata del 2017/18 (21 punti a testa in quel caso): i rossoneri vinsero per 2-1 al Meazza in quella circostanza.

13.00 - Milan con la porta inviolata in nove delle più recenti diciotto sfide esterne contro il Bologna in Serie A; in generale solo contro la Roma (25) i rossoneri hanno raccolto più clean sheet esterni che contro i rossoblù (24, come contro il Napoli).

12.30 - De Silvestri chiama sull'attenti il Bologna in vista della partita di questa: "Contro il Milan dovremo essere concentrati ogni secondo".

Amici ed amiche di MilanNews.it bentornati a tutti. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao sarà ospite al Renato Dall'Ara del Bologna di Vincenzo Italiano in una sfida che sa tanto di spareggio Champions. La vittoria è l'unico risultato plausibile se si vogliono continuare ad alimentare le speranze legate al quarto posto, calate drasticamente dopo lo scivolone di sabato a Torino contro i granata di Vanoli. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di togliere l'asterisco ed andare a 5 punti dalla Juventus quarta, distanza importante ma non impossibile da recuperare considerati i 36 punti ancora in palio (30 con stasera). La stagione del Milan passerà dunque per Bologna, in questa giornata ricca di tensione che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it