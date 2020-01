LIVE MN - Verso Cagliari-Milan: le formazioni ufficiali

13.49 - Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Rafael, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Ionita, Castro, Ladinetti, Cerri. Al. Maran.

Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

A disposizione: Donnarumma A, Reina, Conti, Gabbia, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Brescianini, Piatek, Suso, Rebic. All. Pioli.

13.30 - Il Milan ha perso solo una delle cinque partite di Serie A dirette da Abisso: tre vittorie e un pareggio completano il quadro per i rossoneri.

13.15 - Lucas Paquetá ha segnato la sua unica rete in Serie A contro il Cagliari, nel febbraio 2019.

​​​​​​13.00 - Garanzia Romagnoli, Alessio Romagnoli è l’unico giocatore del Milan ad aver giocato da titolare tutte le prime 18 gare di questo campionato.

12.45 - Arma Krunic, l'ex Empoli ha partecipato ad un gol in entrambe le ultime due presenze contro il Cagliari in Serie A: assist a maggio 2017 e gol nell’agosto 2018.

​​​​​​12.30 - Pericolo Joao Pedro per il Milan, il brasiliano ha infatti messo lo zampino in sette degli ultimi 12 gol del Cagliari in Serie A, grazie a sei marcature e un assist.

12.00 - Dopo una serie di 13 gare da imbattuto (8V, 5N), il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite di campionato – i sardi non arrivano a quattro sconfitte di fila da ottobre 2017, quando toccarono quota cinque.

11.30 - I precedenti di Ibrahimovic contro il Cagliari fanno ben sperare: Zlatan, infatti, ha segnato in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato i sardi, due volte con l’Inter e due con il Milan.

11.11 - Ecco la probabile formazione del Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

11.00 - Stefano Pioli si affida a Ibrahimovic, che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Rafael Leao. I rossoneri dovrebbero schierarsi con un classico 4-4-2.

Amici di MilanNews.it, cominciamo la marcia di avvicinamento alla partita contro il Cagliari. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo il deludente 0-0 casalingo contro la Sampdoria, cercano il colpaccio alla Sardegna Arena. Una trasferta insidiosa per il Milan, a secco di gol e vittorie ormai da tre partite. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 15.