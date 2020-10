LIVE MN - Verso Celtic-Milan: Dalot, Diaz e Tonali titolari, Ibra guida l'attacco

15.00 - Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. Il Milan ha vinto gli ultimi tre match contro il Celtic, con uno score complessivo di 6-0.

14.35 - Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. Nelle ultime 17 trasferte in campo europeo, esclusi preliminari, il Milan non hai mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (6V, 3N, 8P); sconfitta per 1-3 contro l’Olympiakos nella gara fuori casa più recente.

14.30 - A poche ore dal match contro il Celtic, ecco la probabile formazione rossonera: Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic, Ibrahimovic.

14.24 - Questa sera, al Celtic Park di Glasgow, ci sarà il debutto del Milan di Stefano Pioli ai gironi di Europa League. La squadra rossonera, dopo aver superato i preliminari, ha ottenuto il pass per la competizione europea che questa sera li mettrà di fronte al Celtic di Lennon. La partita, in particolare, comincerà alle 21.00 e sarà visibile su Sky Sport uno, Sky Sport al canale 252 e in chiaro su TV8.

14.12 - Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite di Europa League, esclusi preliminari (5-2 contro l’F91 Dudelange nel novembre 2018), subendo almeno due gol in tre di queste.

13.59 - Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, per il match di questa sera contro il Celtic, Stefano Pioli deve ancora decidere chi giocherà come attaccante esterno di sinistra dal primo minuto: in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono infatti Rafael Leao e Rade Krunic, con il giovane portoghese che appare in vantaggio.

13.36 - Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. In 17 partite europee con la maglia del Milan (qualificazioni incluse), Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a 14 gol (10 reti e 4 assist).

13.24 - In avvicinamento alla gara tra Celtic e Milan di questa sera, ecco il riepilogo delle designazioni arbitrali. La partita del Gruppo H tra Celtic e Milan, con fischio d'inizio previsto per le ore 21, sarà diretta dall'arbitro sloveno Matej Jug. Il direttore di gara verrà coadiuvato dai connazionali Zunic e Kordez e dal quarto uomo Peric.

Celtic-Milan

Arbitro: Matej Jug (SVN)

Assistenti arbitrali: Matej Zunic (SVN), Grega Kordez (SVN)

Quarto uomo: Dragoslav Perič (SVN)

13.12 - Guardando alle statistiche in avvicinamento alla partita tra Celtic e Milan, in programma questa sera, emergono alcuni dati interessanti. Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle 16 sfide europee contro squadre scozzesi (10V, 3N); le tre sconfitte sono sempre arrivate in trasferta.

12.25 - Questa sera contro il Celtic, Stefano Pioli starebbe pensando a cinque novità di formazione rispetto al derby vinto sabato: rispetto alla gara contro l'Inter, il tecnico milanista starebbe infatti pensando di inserire dal primo minuto Dalot, Tonali, Castillejo, Diaz e Krunic al posto, rispettivamente, di Calabria, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti nel live testuale che vi fornirà tutti gli aggiornamenti in vista del'esordio europeo del Milan: la sfida tra Celtic-Milan, gara valida per la prima partita del girone di Europa League. Restate con noi!!!