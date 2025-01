live mn Verso Como-Milan: c'è Bennacer dal 1', ballottaggio Morata-Abraham

Questa la probabile formazione del Milan: (4-3-3) Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata/Abraham, Leao.

16.05 - DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

15.55 - Stasera il Milan sarà impegnato sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata di Serie A. Come riporta il sito della Lega Serie A, c'è grande equilibrio nelle otto trasferte del Diavolo in questo campionato: i rossoneri hanno registrato tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte fuori casa, con 12 gol fatti e 12 reti subite. Considerando solo l’andamento in trasferta nella Serie A 2024/25, infatti, i rossoneri occupano la nona posizione per media punti (1.4).

15.26 - Como e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 256 giorni, ovvero dal 3 maggio 2003: vittoria dei rossoneri per 2-0 al Meazza, con gol di Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta.

14.47 - Rafael Leao ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (una rete e quattro assist), servendo un assist in entrambe le gare contro queste formazioni nel campionato in corso (contro Parma ad agosto e Venezia a settembre).

14.18 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Giallatini – Colarossi

IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Serra

AVAR: Fabbri

13.31 - C'è un ballottaggio aperto in casa rossonera in vista della sfida di questa sera alle 18.30 sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata di Serie A: in attacco, Alvaro Morata e Tammy Abraham sono infatti entrambi in corsa per una maglia da titolare. La scelta finale spetterà ovviamente a Sergio Conceiçao che potrebbe anche tenere conto del fatto che lo spagnolo è diffidato e quindi in caso di cartellino giallo salterebbe il prossimo impegno del Diavolo in campionato in casa della Juventus (sabato alle 18 a Torino).

12.59 - In difesa ci dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Emerson Royal che ha saltato il Cagliari per squalifica, a meno che Conceiçao non decida di puntare ancora su Calabria. A centrocampo spazio al trio composta da Fofana, Reijnders e Bennacer, mentre in attacco c'è aperto un ballottaggio tra Morata e Abraham.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Como-Milan, recupero della 19^ giornata di Serie A (la gara non si era giocata in quanto il Diavolo era impegnato nella final four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita). Grazie al nostro live testuale resterete aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!