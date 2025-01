VIDEO MN - Il Milan è arrivato al Sinigaglia di Como

vedi letture

Il pullman del Milan è arrivato allo stadio "Sinigaglia" di Como. Alle 18.30 i rossoneri di mister Sergio Conceicao scenderanno in campo contro il Como di Cesc Fabregas per il recupero della 19esima giornata di Serie A, rinviata a inizio mese in virtù degli impegni in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana della squadra rossonera. Il video dell'inviato di MilanNews.it: