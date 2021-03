LIVE MN - Verso Fiorentina-Milan: fischio d'inizio alle 18. Formazione: Pioli si affida a Ibra

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic

12.51 - Sfida tra due delle tre squadre che in percentuale hanno subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo in questo campionato: la Fiorentina il 19% (otto su 42), il Milan la stessa percentuale (sei su 31). Al pari delle due il Verona (19%, sei su 32).

12.28 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per il match di domenica tra Fiorentina e Milan, valido per la 9^ giornata di ritorno:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: PASSERI – ROSSI L.

IV uomo: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI VUOLO

12.03 - Dove vedere Fiorentina-Milan? La partita inizierà alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

12.01 - Sono 6 i giocatori del Milan fermi ai box per infortunio e quindi non disponibili per la gara del Franchi. Si tratta di Calabria, Romagnoli, Daniel Maldini, Rebic, Leao e Mandzukic.

12.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Stanga, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Tonin.



Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra diretta di avvicinamento a Fiorentina-Milan, gara valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri cercano punti Champions al "Franchi", stadio sempre ostico e teatro, in passato, di grandi sfide. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.