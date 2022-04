LIVE MN - Verso Inter-Milan: Calabria è recuperato, c'è Kessie sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questa la probabile formazione del Milan per il derby di Coppa Italia: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

14.53 - Quello di questa sera sarà il 27° confronto in Coppa Italia tra Inter e Milan. Il bilancio dei precedenti è a favore dei rossoneri con dieci successi contro gli otto dei nerazzurri. Otto anche i pareggi.

14.19 - Come riporta il sito ufficiale rossonero, il Milan è imbattuto da tre partite contro l'Inter, considerando tutte le competizioni (una vittoria e due pareggi). L'ultima striscia più lunga per il Diavolo senza sconfitte contro i rivali nerazzurri risale all'aprile 2005 (10 incontri).

13.41 - In vista del derby di stasera valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, nel Milan ci sarà un solo giocatore diffidato: si tratta di Alexis Saelemakers che quindi in caso di ammonizione salterebbe l'eventuale finale della competizione. Non ci sono invece calciatori squalificati nelle file rossonere.

12.59 - In vista del match di stasera contro l'Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Franck Kessie è il candidato principale per partire titolare nel ruolo di trequartista. Toccherà quindi all'ivoriano, che è in vantaggio per partire dall'inizio su Diaz e Krunic, schermare Brozovic.

12.36 - In occasione del derby di questa sera, la Curva Sud ha invitato tutti coloro che si recheranno al secondo anello blu ad indossare una maglietta rossa o una felpa rossa. L’obiettivo è quello di creare un muro cromatico che si differenzi nettamente dal resto dello stadio. Una maglia speciale è stata prodotta per la gara. Il ritrovo per tutti è fissato dalle ore 18 in Piazza Axum.

12.00 - Davide Calabria, che non era sceso in campo venerdì sera contro il Genoa, si è allenato ieri in gruppo e dunque è pienamente recuperato per il derby di Coppa Italia di questa sera. Il terzino partirà dal primo minuto sulla fascia destra.

Si riparte dallo 0-0 della sfida di andata.