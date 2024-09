live mn Verso Inter-Milan: Fonseca con la doppia punta. Calabria out, c'è Royal

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham

14.30 - DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it



14.00 - Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Davide Calabria per il derby contro l'Inter in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45: il terzino e capitano rossonero non sarà infatti a disposizione del tecnico portoghese a causa di un affaticamento all'adduttore. Sulla fascia destra, salvo clamorose sorprese, giocherà quindi Emerson Royal. Il numero 2 rossonero si unisce dunque agli altri due indisponibili milanisti: il portiere Marco Sportiello e il terzino Alessandro Florenzi. Nonostante i problemi e la sostituzione contro il Liverpool sarà invece regolarmente in porta Mike Maignan. Recuperato anche il centrale tedesco Malick Thiaw che in settimana si è allenato con la squadra e questa mattina si è presentato al ritiro in Melià con i suoi compagni.

13.30 - Risolto il rebus Maignan, uscito malconcio in Champions League. Il francese ha recuperato in tempo utile per il derby: in settimana si è allenato in gruppo e sarà a disposizione dell'allenatore lusitano. Emergono novità dalle ultime prove dell'allenatore portoghese, che oggi a Milanello ha schierato la squadra con un inedito 4-4-2. In coppia con Morata quindi tocca ad Abraham, mentre a centrocampo il duo sarà formato da Reijnders e Fofana. In difesa non ce la fa Calabria, per lui un problema muscolare all'adduttore, e tocca ad Emerson. Possibile cambio anche tra i centrali, visto che oggi sono state provate le coppie Gabbia-Pavlovic e Gabbia-Tomori.

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera si gioca il derby di Milano tra Inter e Milan. Una giornata sempre speciale all'ombra della Madonnina ma oggi forse un po' di più. In particolare i rossoneri si giocano già una buona fetta di stagione così come Paulo Fonseca si gioca il futuro sulla panchina di Milanello. In tutto questo il Diavolo ha una striscia di sconfitte contro l'Inter aperta da sei partite. Da qui alle 20.45 la redazione di MilanNews.it vi accompagnerà con il consueto live testuale. Restate con noi!