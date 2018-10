LIVE MN - Verso Inter-Milan: Rino coi titolarissimi, Jack sta bene. Calabria vince il ballottaggio con Abate

- 69 a 64. Con uno scarto bassissimo, dunque, se consideriamo pure i 64 pareggi nella storia tra Inter e Milan. Dal 1909 a oggi, 109 anni di scontri tra le due formazioni milanesi, la bilancia pende dalla parte dei nerazzurri soprattutto per quanto riguarda le gare in Serie A. In quanto a reti totali, anche qui, l'equilibrio è di quelli impressionanti. 256 a 258 è la storia di due squadre sempre sulla cresta dell'onda e l'una contro l'altra. Una prima, poi l'altra, sempre a sfidarsi per le alte vette del calcio italiano. E domenica ci riproveranno, anche se oggi l'Olimpo è da sette anni occupato dalla Juventus.

Partite totali 197

Vittorie Inter 69

Vittorie Milan 64

Pareggi 64

Reti Inter 256

Reti Milan 258

Partite totali in Serie A 168

Vittorie Inter 62

Vittorie Milan 51

Pareggi 54

- Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi e Gonzalo Higuain sono due pianeti che si guardano, si rincorrono, si sfiorano senza toccarsi mai. Succederà, forse, stasera a San Siro, quando si ritroveranno uno di fronte all’altro da “9” di Inter e Milan. Dall’utilizzo dei social agli inizi della carriera, i due sono differenti in tutto. Li accomuna solo il Paese di origine e la fame di gol.

- Gonzalo Higuain ha risposto immediatamente con i numeri sul campo: il Pipita ha infatti preso parte attiva a cinque reti nelle sue prime cinque partite di questa Serie A (quattro gol ed un assist), un record per lui nelle prime cinque gare di campionato da quando gioca in Europa. Se consideriamo tutte le competizioni, Gonzalo Higuain, va in gol da cinque partite di fila. (acmilan.com)

- Cutrone è l’uomo ideale per "spaccare" la partita in corso d’opera. 6 ingressi dalla panchina su altrettante presenze stagionali, tra campionato ed Europa League, conditi da tre gol - manco a dirlo! - decisivi. Per il momento - osserva la rosea - Cutrone sta mantenendo le attese: continuando su queste medie non trascorrerà ancora molto per passare dalla categoria dei talenti in erba al ruolo di consacrato.

- Dopo anni di spettacoli tutt’altro che esaltanti, stasera la Scala del calcio si appresta a vivere un derby d’altri tempi. Non solo Icardi e Higuain, ma anche il gusto per il gioco che accompagna le ambizioni dei due club: Spalletti e Gattuso - osserva il quotidiano La Repubblica - promettono una partita di quelle che erano la norma sette anni fa. Il valore della rosa interista, rispetto alla scorsa stagione, è aumentato quasi del 30%, mentre l’incremento di quella milanista supera il 20%. Sarà appunto il derby a confermare se non sia un’illusione effimera. Di fatto si gioca per la Champions, cioè per 45 milioni di euro più o meno garantiti la prossima stagione.

- Suso è il pericolo numero uno per l’Inter. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, fermando lo spagnolo si disinnesca anche Higuain. I due gol serviti dall’esterno rossonero all’argentino rendono bene l’idea. Le statistiche spiegano che Suso ha crossato (38 volte) e dribblato più di tutti (13) e che, dopo Biglia, ha passato di più (321). È lui la vera fonte del gioco rossonero.

- C’è un reparto che Gattuso non ha mai dovuto e voluto cambiare, ovvero il centrocampo. Nelle prime sette giornate di campionato, infatti, Rino ha sempre schierato il trio Kessié-Biglia-Bonaventura. L’ivoriano viaggia alla media di quasi 94 minuti a partita (655 totali in Serie A), l’argentino è a 90.7 (645) mentre Jack, sostituito cinque volte, a 82.7 (579). Solo le briciole per Bakayoko, fermo a 103 minuti complessivi, mentre Bertolacci e José Mauri non hanno ancora messo piede in campo in campionato (Montolivo, invece, non è mai stato convocato).

- La noia, generalmente, non è prevista a San Siro quando si tratta di derby in casa dell’Inter. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che riporta alcuni dati storici relativi alla stracittadina di Milano. Negli ultimi 29 anni, soltanto una volta la gara è finita 0-0: il 19 aprile 2015. Negli altri ventotto incroci le reti complessive sono state 86, con una media di 2.97 a partita. Il gol realizzato da Sandro Mazzola il 24 febbraio 1963, dopo appena 13 secondi dall’inizio, resta ancora il più veloce di sempre. Per quanto riguarda i derby con maggior distacco nel punteggio, la miglior vittoria Inter (sempre parlando delle sfide in casa) è datata 2 aprile 1967: 4-0. Quella del Milan, invece, è molto più recente: 6-0 l’11 maggio 2001. È la peggior sconfitta subita dai nerazzurri da quando esiste la Serie A a girone unico.

- Jack Bonaventura, che ha accusato un problema alla caviglia negli ultimi giorni, ha recuperato dal fastidio e sarà regolarmente in campo questa sera.

- Si avvicina a grandi passi il derby, gara fondamentale per il morale e per la classifica. Rino Gattuso se la giocherà con i "titolarissimi", con Calabria che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Abate.

La probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calganoglu.