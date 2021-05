LIVE MN - Verso Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

19.33 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, sfida valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Çalhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

19.15 - Il pullman del Milan è arrivato pochi istanti fa all'Allianz Stadium: alle 20:45 fischio d'inizio del big match contro la Juventus.

19.04 - Juventus-Milan sarà una sfida tra opposti per quanto riguarda una particolare statistica. Da una parte, infatti, nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio in questo campionato (17), dall’altra il Milan è quella che ne ha persi meno una volta avanti nel punteggio (cinque). Lo riporta Opta.

18.49 - Il bilancio di Pioli contro la Juventus in partite di campionato: 16 match, 1 vittoria per il tecnico rossonero, 3 pareggi e 12 vittorie per la Juventus

18.31 - I diffidati delle 2 squadre: nella Juventus a rischio squalifica ci sono Bonucci, De Ligt, Mckennie e Ronaldo, mentre nel Milan abbiamo Theo Hernandez, Calhanoglu, Saelemaekers, Rebic e Dalot. Inoltre nei rossoneri è squalificato Castillejo.

17.51 - Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, sceglie Morata in attacco al fianco di Ronaldo, con Dybala in panchina. McKennie a sinistra nel 4-4-2 disegnato dall'ex rossonero. Ecco la probabile formazione dei bianconeri:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

17.42 - Gigio Donnarumma sarà regolarmente in porta stasera nel Milan e lo farà con la fascia da capitano al braccio dato che Romagnoli inizialmente sederà in panchina.

16.50 - Juventus-Milan sarà uno scontro diretto per la qualificazione alle coppe europee: non era mai successo, nell’era dei 3 punti a vittoria, che ci fossero solamente due punti tra seconda e quinta in classifica dopo 34 giornate.

16.32 - Negli ultimi 13 confronti fra Juventus e Milan considerando tutte le competizioni, i rossoneri hanno battuto i bianconeri solamente in un’occasione, lo scorso anno a San Siro per 4-2 (era il 7 luglio 2020).

15.54 - Se i risultati finali con Valeri arbitro non sono brutti per i rossoneri, lo sono invece i provvedimenti disciplinari. Infatti, Valeri ha espulso 13 giocatori del Milan nelle volte in cui ha arbitrato i rossoneri, fischiando a loro favore 5 rigori. Contro la Juventus invece una sola espulsione per doppio giallo e 10 rigori a favore decretati per i bianconeri.

15.30 - I precedenti assoluti con Paolo Valeri arbitro per il Milan non sono male, dato che nelle 33 partite giocare con lui, i rossoneri hanno un bilancio di 20 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. La Juventus invece, l'arbitro di Roma, l'ha arbitrata 34 volte, con un bilancio di 19 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte.

15.00 - Questa sera, alle 20:45, il Milan affronterà la Juventus a Torino. Tra le fila dei rossoneri, ci saranno cinque giocatori diffidati (Calhanoglu, Dalot, Rebic, Saelemaekers e Theo Hernandez) e uno squalificato (Castillejo).

14.15 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Juventus e Milan, valido per 35^ giornata di Serie A:

Arbitro: VALERI

Assistenti: GIALLATINI – PERETTI

IV uomo: SACCHI

VAR: CALVARESE

AVAR: PAGANESSI

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.