LIVE MN - Verso Milan-Cagliari, rossoneri arrivati a San Siro

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

19.25 - Pochi minuti fa il Milan ha fatto il suo ingresso nella pancia di San Siro. Il pullman dei rossoneri è entrato nel garage dello stadio tra i tanti applausi e cori dei tifosi presenti. Manca poco più di un'ora al debutto casalingo della squadra di mister Pioli.

19.10 - Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio di Milan-Cagliari, gara che sarà valida per la seconda giornata di Serie A. Ecco, di seguito, il video dell'arrivo della Curva Sud allo stadio di San Siro:

18.10 - Intervenuto sul proprio profilo Twiiter, Ismael Bennacer è già carico per il match contro il Cagliari per la prima partita casalinga stagionale: "Ritorno a San Siro". Il giocatore algerino, come successo contro la Sampdoria, partirà dalla panchina. Al suo posto ci sarà Rade Krunic.

17.50 - Come riporta la redazione di Opta, il Cagliari è la squadra contro cui Davide Calabria, terzino rossonero, ha effettuato più tiri in Serie A: sono 10 le conclusione provate, tuttavia senza mai trovare la rete.

17.20 - Gazidis ha rivolto un ringraziamento per il sostegno e i messaggi arrivati da tutti, che gli hanno trasmesso una grande energia. Gazidis ha rassicurato sulla sua condizione di salute e sul fatto che le terapie stiano procedendo bene. In queste settimane l'ad sta lavorando, a distanza, ed è forte il desiderio e la convinzione di poter tornare presto a Milano. "Siete una squadra del quale essere orgogliosi - le parole di Gazidis ai giocatori - che ha sempre dimostrato grande qualità. Ma soprattutto che ha evidenziato uno spirito di unità e una volontà speciale, che consolidano la forza del gruppo e permettono di superare tutte le sfide". L'ad del Milan ha anche voluto successivamente inviare un messaggio diretto ai tifosi sottolineando che "sarà un'emozione incredibile rivedere i tifosi questa sera in un San Siro pieno, sebbene a capienza ridotta. Non potrò essere con loro fisicamente, ma la passione e l'entusiasmo che ci lega, supera qualsiasi distanza. Sarà un grande spettacolo, in cui sono sicuro tutti rispetteranno le procedure in materia di salute e sicurezza. Una bella serata in cui non ci sarà spazio per atti e comportamenti irrispettosi - anche sui social media -, cosa che da sempre non è parte dello stile Milan. La nostra forza proviene sempre dall'unita e dalla capacità di sostenerci reciprocamente, come una famiglia. Un sentimento che ho personalmente percepito in queste settimane. Perché questo è e sarà sempre il Milan". (ANSA)

16.30 - Potere ai numeri dieci, scrive il sito ufficiale del club rossonero. Da una parte il giovane Díaz, dall'altra l'esperto capitano João Pedro. Avranno la libertà di muoversi, inventare e incidere. Aghi della bilancia, calciatori di genio e fantasia anche se dalle doti fisiche quasi opposte. Brahim contro la Sampdoria ha fatto la differenza con il gol decisivo e percorrendo 284 metri palla al piede, più di qualsiasi altro nella prima giornata di campionato; tra chi ha realizzato almeno cinque gol in Serie A dall'inizio della scorsa stagione è l'unico che non è ancora andato a segno in match casalinghi. João Pedro, invece, ha siglato una doppietta (un rigore) al debutto ed è stato il giocatore che ha effettuato più tiri (9) e più tiri nello specchio (8) alla prima giornata; il brasiliano non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Milan.

15.30 - Quarantesimo incontro tra Milan e Cagliari in casa dei rossoneri: 26 vittorie lombarde, 10 pareggi e tre successi rossoblu

14.35 - L'avversario del Milan questa sera, ore 20.45, sarà il Cagliari di Leonardo Semplici. Reduce da un 2-2, la formazione sarda arriverà a San Siro priva di alcuni uomini importanti. Questa la probabile formazione:

(3-5-2): Radunovic; Carboni; Godin; Ceppitelli; Dalbert; Deiola; Strootman; Marin; Nandez; Pavoletti; Joao Pedro. All. Semplici

14.15 - Queste le designazioni arbitrali per Milan-Cagliari, seconda giornata di campionato:

Milan – Cagliari: Serra

Di Vuolo – Zingarelli

IV: Massimi

VAR: Doveri

AVAR: Lo Cicero

14.00 - Per la 2° giornata della Serie A TIM 2021/2022 è in programma Milan-Cagliari, con le due squadre che si sfideranno questa sera alle 20.45. Questi i convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

Amici di MilanNews.it benvenuti al live di avvicinamento alla sfida di questa sera contro il Cagliari. Qui troverete tutte le notizie del pre gara, con curiosità, aggiornamenti e formazioni ufficiali fino al fischio d'inizio del direttore di gara.