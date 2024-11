live mn Verso Milan-Empoli: Musah titolare, Gabbia e Thiaw in difesa

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

12.00 - "È importante lavorare sul problema. Abbiamo vinto: va tutto bene? No". È un Fonseca più che mai realista quello che ha presentato la sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Empoli. L'allenatore portoghese dice di essere consapevole di essere sempre sotto pressione, ma la gara di domani ha una rilevanza particolare, soprattutto perché il Milan non vince in Serie A da inizio novembre contro il Monza e intanto le avversarie ai primi posti in classifica corrono spedite.

Sempre in conferenza Fonseca è tornato sull'argomento due punte, rivelando come sia una possibilità, in generale, sempre concreta per il suo Milan. Ma non dovrebbe essere riproposta contro l'Empoli, visto che dietro Morata giocheranno Musah, Pulisic e Leao: il sistema provato oggi sembra proprio quello schierato a Madrid contro il Real. A centrocampo la coppia Reijnders e Fofana, mentre in difesa dovrebbe tornare dall'inizio Emerson Royal dopo che contro lo Slovan Bratislava è stato il turno di Calabria.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Empoli, sfida valida per la 14^ giornata di Serie A in programma alle 18 a San Siro. Grazie al nostro live testuale resterete aggiornati su tutti gli ultimi aggiornamenti e novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!