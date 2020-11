LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Tonali e Diaz titolari, tornano Saelemaekers e Romagnoli

13.47 FORMAZIONI UFFICIALI:

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers; Calhanoglu; Brahim; Rebic. All.Bonera

A disposizione: Donnarumma A., Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Hauge, Colombo, Maldini.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Cáceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribéry. All. Prandelli

A disposizione: Brancolini, Terracciano, Barreca, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Venuti, Bonaventura, Duncan, Eysseric, Saponara, Borja Valero, Kouamé, Montiel, Vlahovic.

13.30 PROBABILE FORMAZIONE VIOLA - La Gazzetta dello Sport riporta la formazione della Fiorentina che potrebbe scendere in campo a San Siro. Dragowski in porta, poi difesa a quattro con Caceres e Biraghi sugli esterni e la coppia Pezzella-Milenkovic al centro; in mezzo al campo il trio Amrabat, Pulgar e Borja Valero, in attacco Castrovilli a sostegno di Ribery e Vlahovic.

13.10 CONVOCATI FIORENTINA - Cesare Prandelli recupera anche Callejon così che tra i viola non si segnala nessuna defezione per la gara con i rossoneri. Questo l'elenco completo:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Borja Valero.

Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic.

12.55 GLI EX - In avvicinamento alla partita tra Milan e Fiorentina si può guardare anche agli ex giocatori che hanno militato in entrambe le squadre. Tra le fila dei viola, in particolare, si segnalano Saponara, Cutrone e Bonaventura mentre tra i rossoneri, oltre al tecnico Pioli, figurano Rebic e Tatarusanu.

12.40 ARBITRA ABISSO - Il match di oggi tra Milan e Fiorentina sarà diretto da Rosario Abisso. Il classe '85 di Palermo ha arbitrato i rossoneri solamente sei volte in Serie A: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.

12.25 I PRECEDENTI - Sono 160 i precedenti in A tra le due squadre. I rossoneri contano 72 vittorie, 44 pareggi e 44 sconfitte. Solamente la Juventus ha fatto meglio contro la Viola (78 successi).

12.05 OUT BENNA E CASTI - Bennacer e Castillejo non prenderanno parte alla gara contro la Fiorentina. Affaticamento per il centrocampista rossonero, che resterà a riposo a scopo precauzionale; lo spagnolo, invece, soffre di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro.

11.45 I CONVOCATI - Oltre a Ibrahimovic e Leao, mister Bonera perde anche Bennacer e Castillejo. Questi i convocati:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.

11.30 PROBABILE FORMAZIONE - Assenze importanti oggi per mister Bonera, che dovrà fare a meno di Bennacer, Castillejo, Leao e Ibrahimovic. Questa quindi la probabile formazione del Milan:



Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers; Calhanoglu; Brahim; Rebic.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al live testuale di avvicinamento di Milan-Fiorentina, gara valida per il nono turno di Serie A. I rossoneri arrivano dall'ottimo pareggio contro il Lille in Europa League. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano.