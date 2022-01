LIVE MN - Verso Milan-Juventus: Calabria torna titolare, in avanti c'è Ibra

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

13.30 – Sono complessivamente due le reti realizzate in carriera da Zlatan Ibrahimovic alla Juventus. L’attaccante svedese riuscì a segnare ai bianconeri nell’ottobre 2010, quando il Milan venne sconfitto 1-2 alla nona giornata. Ibra però si rifece anche nel luglio 2020, in occasione del poker calato dal Milan alla trentunesima giornata di Serie A.

13.15 – Nell’ultimo incontro ufficiale giocato in Serie A lo scorso settembre, Juventus e Milan si sono divise un punto in virtù dell’1-1 finale. I bianconeri aprirono il parziale con Morata, a cui rispose Rebic nella ripresa.

13.00 – Sono 48 i punti conquistati fino a questo momento dal Milan, secondo a cinque punti di distanza dall’Inter. La Juventus invece segue a quota 41 punti, due in meno rispetto al quarto posto occupato dall’Atalanta.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà alla sfida di questa sera in programma a San Siro fra Milan e Juventus. Un’occasione da non perdere per i rossoneri, chiamati a riscattare il duro ko subito contro lo Spezia nell’ultima sfida di campionato.