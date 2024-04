live mn Verso Milan-Lecce: Pulisic trequartista, Adli e Reijnders in mezzo al campo

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

11.26 - Oggi pomeriggio contro il Lecce, Samuel Chukwueze giocherà nuovamente dal primo minuto: dopo essere stato titolare a Firenze una settimana fa, il nigeriano verrà confermato sulla fascia destra anche contro i pugliesi. A completare l'attacco milanista ci saranno Pulisic come trequartista (Loftus-Cheek out per squalifica), Leao a sinistra, mentre la prima punta sarà Giroud.

10.47 - Questa la squadra arbitrale di Milan-Lecce:

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: BACCINI – YOSHIKAWA

IV uomo: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

10.23 - Oltre a Pobega e Kalulu, oggi contro il Lecce, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di un altro giocatore infortunato: si tratta di Malick Thaiw che non sarà della partita a causa di una fastidiosa fascite plantare. Non si dovrebbe comunque trattare di nulla di male e lo stop sarebbe solo precauzionale in vista della sfida di giovedì contro la Roma valida per l'andata dei quarti di Europa League, quando mancherà Tomori per squalifica: "A livello precauzionale verrà lasciato a casa, ma con la grande speranza che possa esserci contro la Roma giovedì" le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico milanista.

10.00 - Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan vuole continuare il suo momento d'oro in Serie A (quattro vittorie di fila) anche contro il Lecce. Ma vincere contro i pugliesi sarebbe fondamentale non solo per blindare ulteriormente il secondo posto in classifica in campionato, ma anche per arrivare nel migliore dei modi all'andata dei quarti di Europa League di giovedì contro la Roma. Oltre a Pobega e Kalulu, Stefano Pioli dovrà rinunciare per infortunio anche a Thiaw, out per una fastidiosa fascite plantare. Assente poi anche Loftus-Cheek, che sarà invece squalificato. La grande novità nella probabile formazione rossonera è che al posto dell'inglese come trequartista dovrebbe agire Pulisic. Ai suoi lati ci saranno Chukwueze a destra e Leao a sinistra, mentre la prima punta sarà ancora una volta Giroud. In difesa, Pioli recupera Kjaer, ma la coppia di centrali titolari dovrebbe essere quella composta da Tomori e Gabbia. A sinistra rientra Theo Hernandez dopo la squalifica scontata contro la Fiorentina, a destra ballottaggio aperto tra Calabria e Florenzi. In mezzo al campo, infine, con Bennacer che non è al top a causa di un attacco influenzale avuto in settimana, i titolari dovrebbero essere Reijnders e Adli.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Lecce, sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Stefano Pioli. Restate con noi!!!