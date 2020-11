LIVE MN - Verso Milan-Lille: Ibra ancora titolare, in mezzo c'è Tonali. Out Calabria e Saelemaekers

14.30 - Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim, Krunic; Ibrahimovic.

14.27 - Nella lista dei convocati di Pioli per il match di stasera contro il Lille, c'è anche Matteo Gabbia, che torna così a disposizione del tecnico rossonero dopo un mese: prima di oggi, l'ultima convocazione del giovane difensore centrale milanista risaliva al 4 ottobre, in occasione di Milan-Spezia di campionato.

13.38 - Davide Calabria e Alexis Saelemaekers non saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di Europa League di questa sera contro il Lille a San Siro: secondo quanto appreso da Milannews.it, i due giocatori rossoneri hanno giocato tanto nelle ultime settimane e per questo verranno tenuti a riposo precauzionale.

13.14 - Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Lille, terza giornata del Gruppo H di Europa League che si giocherà giovedì 5 novembre alle 21.00 a San Siro. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

13.02 - Non sarà una partita come le altre per Rafael Leao. Questa sera, infatti, il portoghese ritroverà il "suo" Lille, ovvero la sua precedente squadra prima che iniziasse l'avventura al Milan. "Il derby del cuore giocato in panchina", scrive Tuttosport parlando proprio dell’attaccante rossonero, il quale resterà inizialmente fuori. Rafa potrebbe trovare spazio a gara in corso.

12.57 - Stefano Pioli, intervistato da L'Equipe, ha parlato così del match di questa sera contro il Lille: "Conosco bene le squadre di Galtier, quindi anche il Lille. L’ho affrontato in Europa League nel 2015-16 quando io allenavo la Lazio e lui il Saint-Étienne. Le sue squadre sono sempre ben messe in campo e sanno fare bene le due fasi. Là davanti hanno elementi di qualità, quindi dobbiamo stare attenti”.

12.39 - Mister Pioli, in occasione della sfida di Europa League contro il Lille, effettuerà dei cambi di formazione. Spazio a Dalot, Krunic e Tonali, ma i leader - scrive il Corriere della Sera - saranno tutti al loro posto. Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic, infatti, partiranno dal primo minuto anche questa sera.

12.30 - Una vittoria questa sera contro il Lille servirebbe a mettere ulteriormente in discesa il girone, scavando un solco profondo in classifica. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, vincere per il Milan significherebbe andare a +5 su chi insegue, permettendo così a Pioli di gestire la seconda parte del gruppo H con più agio, considerando che dopo la sosta - fino a Natale - sarà di nuovo tour de force ininterrotto.

Questa sera, il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo in Europa League contro il Lille a San Siro. La redazione di Milannews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio e vi terrà aggiornati su tutte le ultime novità grazie al consueto live testuale. Restate con noi!!!