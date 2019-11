LIVE MN - Verso Milan-Napoli, Bonaventura e Krunic dall'inizio

SOMMA PUNTI - Napoli (19) e Milan (13) si affrontano alla 13ª giornata di questo campionato con 32 punti totali: dal ritorno dei partenopei in Serie A nella stagione 2007/08, i punti sommati delle due squadre non sono mai stati meno dopo 12 partite disputate in una singola stagione. (Opta).

RECORD - Il Milan ha perso sette delle prime 12 partite di questo campionato, solo nel 1941/42 è partito così male: i rossoneri non sono mai arrivati a otto sconfitte nelle prime 13.

GLI AVVERSARI - Per quanto riguarda il Napoli, Carlo Ancelotti dovrebbe riproporre il 4-4-2: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabiàn; Insigne, Lozano.

ALLENATORI A CONFRONTO - Stefano Pioli ha affrontato 17 volte il Napoli in Serie A: per lui sei successi, tre pareggi e otto sconfitte. Mentre mister Carlo Ancelotti conta 282 partite con il Milan in Serie A: 162 vittorie, 68 pareggi e 68 sconfitte.

BONAVENTURA E IL NAPOLI - Stasera Bonaventura dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Napoli. Jack ha segnato 4 gol contro gli azzurri in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, tuttavia tre di queste reti sono arrivate al San Paolo - ai partenopei anche la sua prima rete nel massimo campionato, nell'aprile 2012 con la maglia dell'Atalanta.

PIATEK CINQUANTA - Krzysztof Piątek ha segnato 12 gol nelle prime 30 partite in rossonero tra questo e lo scorso campionato: ne aveva segnati 13 nelle prime 19 con il Genoa; la percentuale realizzativa, tuttavia, è quasi invariata. La prossima, poi, sarà la presenza numero 50 proprio per l'attaccante polacco in Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE - Mancano tre ore alla sfida tra Milan e Napoli, i rossoneri dovrebbero schierare la seguente formazione nel match delle 18.00 a San Siro. Una sfida senza appello per entrambe le squadre. I rossoneri devono rinunciare a 6 giocatori, Bennacer e Calhanoglu per squalifica, ma anche Castillejo, Borini, Duarte e Rodriguez per infortunio. Ecco le probabile formazione di Pioli:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

NUMERI - Milan e Napoli si sono affrontate 71 volte a San Siro in Serie A: 32 i successi interni, 14 quelli esterni; 25 pareggi a completare il bilancio. In generale Milan e Napoli si sono sfidate 142 volte in Serie A: avanti i rossoneri per 54 vittorie a 42, con 46 pareggi a completare il bilancio. Il punteggio più frequente in Serie A tra le due squadre è lo 0-0, finale di 21 gare, il più recente dei quali proprio nell'ultimo precedente a San Siro. Il prossimo sarà il gol numero 200 segnato dal Milan contro il Napoli in campionato, traguardo raggiunto solo dall'Inter (207) e dalla Juventus (219).