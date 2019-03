LIVE MN - Verso Milan-Sassuolo: Inter nel mirino, previsti 60 mila spettatori a San Siro

- Le probabili formazioni.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Adjapong, Demiral, G. Ferrari, Peluso; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

- Secondo le ultime che arrivano da Milanello, sarà un Milan canonico quello che manderà in campo Gattuso con il 4-3-3 come sistema di gioco. Ecco la probabile formazione rossonera: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

- Sono previsti circa 60 mila spettatori questa sera a San Siro, una cornice di pubblico importantissima che avrà il compito di spingere i rossoneri verso la vittoria.

- La sconfitta di ieri sera dell'Inter sul campo del Cagliari dà alla squadra di Rino Gattuso la grandissima chance di poter balzare al terzo posto in classifica in caso di vittoria contro il Sassuolo. I rossoneri sono a soli due punti dai cugini e non possono sprecare questa occasione di poter rendere infuocata la lotta per gli ultimi due posti che garantiscono l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Amici di MilanNews.it benvenuti alla marcia d'avvicinamento a Milan-Sassuolo, che vedrà il suo calcio d'inizio alle ore 18.00 e che potrete seguire qui con noi con il nostro tradizionale LIVE play-by-play.