LIVE MN - Verso Milan-Sassuolo, tornano Maignan e Leao

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli

11.49 - Alessio Dionisi, in vista della gara delle ore 15 contro il Milan, dovrebbe tornare al 4-2-3-1 classico del Sassuolo. Consigli tra i pali, difesa a 4 con Toljan (o Muldur), Chiriches e Ferrari in vantaggio su Ayhan e Kyriakopoulos in lotta con Rogerio per una maglia da titolare a sinistra. In mezzo al campo torna la coppia Frattesi-Maxime Lopez con Berardi, Raspadori e Traore a supporto della punta centrale, Defrel (occhio alla sorpresa) o Scamacca.

11.35 - Il Milan, pochi minuti fa, ha divulgato i dati relativi ai biglietti venduti per la partita di oggi - in programma alle ore 15 - contro il Sassuolo. La società rossonera ha staccato ben 52.540 tagliandi, che equivalgono al tutto esaurito escludendo i 3mila posti del settore ospiti. Segnale di grande euforia attorno a questo gruppo, uscito vincitore dall'importantissima trasferta di Madrid.

11.17 - "L’ordine di idee del turnover aspettando il Liverpool entra già nella testa di Pioli". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport analizzando la formazione che il tecnico rossonero potrebbe schierare contro il Sassuolo. "Il Milan - aggiunge il quotidiano romano - si è guadagnato l’ultima occasione di qualificarsi in Champions e non vuole lasciare nulla al caso". Prima della decisiva sfida contro il Liverpool ci sono tre partite di campionato (Sassuolo, Genoa e Salernitana): mister Pioli, alla luce dei continui infortuni che stanno condizionando le sue scelte, ruoterà i giocatori a disposizione per presentarsi al meglio al big match contro la squadra di Klopp.

11.02 - "Le squadre medie, dopo una partita come la nostra a Madrid, si accontentano, affrontano l’impegno successivo con superficialità. Le grandi squadre, invece, approfittano del momento positivo per andare ancora più forte". Lo ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, l’allenatore rossonero ha voluto mandare un importante sms alla squadra: guai a sedersi dopo il successo con l'Atletico, guai a pensare che contro il Sassuolo sia una gara scontata.

10.44 - C’è grande entusiasmo in casa Milan, alimentato dal successo in Champions League contro l’Atletico Madrid. I tifosi rossoneri, in attesa di ricevere il Liverpool, sono pronti a spingere la squadra di Pioli in campionato. Oggi pomeriggio a San Siro sono attesi più di 50mila spettatori: il popolo milanista può essere l’uomo in più.

10.29 - Per la sfida tra Milan e Sassuolo è tornato ufficialmente tra i convocati Mike Maignan. Il portiere rossonero non rientrava nella lista dei calciatori a disposizione dal 3 ottobre 2021, quando giocò la sua ultima partita tra i pali prima dell'infortunio al polso a Bergamo contro l'Atalanta.

10.17 - Ecco i convocati di mister Stefano Pioli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Milan-Sassuolo, gara in programma oggi alle 15 a San Siro. Grande attesa per una sfida importantissima per i rossoneri, che, dopo la vittoria di Madrid in Champions League, devono tornare a garantire continuità di risultati in campionato (un punto nelle ultime due partite). Seguiteci!