LIVE MN - Verso Milan-Spezia, le formazioni ufficiali

16.49 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Spezia:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo. All. Pioli

A disposizione: Donnarumma A., Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Maldini D.

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

A disposizione: Krapikas, Desjardinis, Acampora, Mora, Agoume, Bartolomei, Farias, Bastoni, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Piccoli.

14,50 - Lo Spezia - tra vecchia e nuova stagione – ha vinto 5 delle 8 partite giocate esterne dopo il lock-down. I liguri non subiscono gol fuori casa da 261’, ultima rete subita da Segre al 9’ di Chievo-Spezia 2-0, semifinali playoff di B l’8 agosto scorso, da cui si sommano poi i residui 81’ del “Bentegodi” e le intere gare vinte a Frosinone (1-0, finale playoff di B) ed ad Udine (2-0 all’esordio esterno in serie A).

14,00 - "Tonali-Krunic nuova diga". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando della formazione del Milan che dovrebbe scendere in campo contro lo Spezia. "Tanti cambi - si legge - solo la difesa resta la stessa. Kessié e Bennacer potrebbero rifiatare, così come Calhanoglu. Senza Ibra e Rebic, in attacco dovrebbe giocare Colombo".

12,15 - Contro lo Spezia, mister Pioli potrebbe proporre un Milan “rivoluzionato”. Il tecnico rossonero, infatti, sembra intenzionato ad attuare un corposo turnover. Potrebbe esserci spazio pure per l’ultimo arrivato, il norvegese Hauhe: “Potrebbe anche giocare dall’inizio”, ha dichiarato ieri Pioli, ma è più probabile che il giovane esterno debutti a gara in corso.

10,45 - La Gazzetta dello Sport riporta la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo contro lo Spezia. Confermata la difesa con Calabria a destra, Theo Hernandez sul binario opposto e la coppia centrale formata da Kjaer e Gabbia (in porta, ovviamente, ci sarà Gigio Donnarumma); a centrocampo l’inedito tandem Tonali-Krunic, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Colombo. Pioli, dunque, si affida al turnover per ritrovare brillantezza e provare a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

10,00 - Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Spezia, terza giornata di Serie A 2020/21 in programma domenica 4 ottobre alle 18.00 a San Siro. Questo l'elenco completo:

PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI Castillejo, Colombo, Leão, Hauge, Maldini.

07,50 - Oltre agli infortunati Rebic e Ibrahimovic (capitan Romagnoli è in ripresa), altri big potrebbero restare a guardare, almeno inizialmente. L’infinito playoff di Europa League, infatti, ha portato via energie fisiche e mentali (oggi sarà la sesta partita in 18 giorni per il Milan), quindi prepariamoci a un corposo turnover. Due colonne della squadra di Pioli, ovvero Calhanoglu e Kessié, sembrano destinati alla panchina: al loro posto ci saranno Brahim Diaz e Tonali. Anche Bennacer dovrebbe avere un turno di riposo (pronto Krunic). A far da vice Ibra torna Colombo, mentre a sinistra dovrebbe agire Rafael Leao.

