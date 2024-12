live mn Verso Milan-Stella Rossa: c'è Calabria in difesa, confermato Musah a destra

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Rejnders, Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata

12.02 - In vista della sfida di Champions League di questa sera tra Milan e Stella Rossa, c'è un solo ballottaggio nella probabile formazione iniziale del Diavolo: Yunus Musah è in vantaggio su Samuel Chukwueze per giocare a destra sulla trequarti. Come annunciato da Fonseca ieri in conferenza stampa, a sostituire Pulisic nel ruolo di trequartista sarà Ruben Loftus-Cheek, mentre in difesa Davide Calabria verrà preferito a Emerson Royal come terzino destro.

11.30 - Il grande dubbio degli ultimi giorni era proprio su chi avrebbe sostituito l'infortunato Pulisic sulla trequarti. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fonseca in conferenza stampa: sarà Loftus-Cheek a giocare al posto dell'americano. Altra novità in difesa dove come terzino destro ci sarà Calabria e non Emerson Royal. L'unico dubbio è in avanti dove Chukwueze e Musah si giocano la maglia da titolare a destra, con lo statunitense in vantaggio. Per il resto verranno confermati gli stessi giocatori che hanno iniziato il match di campionato contro l'Atalanta: Maignan tra i pali, Theo Hernandez terzino sinistro, Gabbia e Thiaw al centro della difesa, Fofana e Reijnders in mezzo al campo, in attacco Leao a sinistra e Morata prima punta.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Stella Rossa, sfida valida per la sesta giornata di Champions League. Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!