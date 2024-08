live mn Verso Milan-Torino: Fonseca sorprende subito, solo panchina per Theo

vedi letture

19.27 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita d'esordio della Serie A 2024/25.

Solo panchina per Theo Hernandez, con Alexis Saelemaekers che prende il posto del francese. Loftus-Cheek arretrato in mediana, al fianco di Bennacer mentre davanti solo panchina per Morata con Jovic che sarà l'unico terminale offensivo, supportato da Pulisic come trequartista centrale e con Chukwueze e Leao ai lati. In panchina anche Pavlovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp. Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Scatragli e Moro.

IV UOMO: Giua.

VAR: Doveri.

AVAR: Di Bello.

19.00 - Alessandro Vogliacco è il primo marcatore della Serie A 2024/25. Il difensore del Genoa ha aperto le marcature al 20' nella sfida contro l'Inter. Sulla battuta da fermo di Malinovskyi, Bani anticipa Lautaro Martinez di testa, Sommer calcola male la traiettoria e lascia la palla al difensore rossoblù che è in anticipo su tutti e deposita il pallone in rete.

18.30 - Nel prepartita di Genoa-Inter, sfida che aprirà il campionato di Serie A 2024/25, il presidente dei campioni d'Italia Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN svariando su più temi, come ad esempio la lotta allo scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan è quello maggiormente accreditato ma mancano ancora 15 giorni. Non sappiamo ancora il valore delle nostre avversarie, noi sappiamo il nostro. La griglia è la stessa. Juve e Napoli sono cantieri in corsa e a queste aggiungo Atalanta e Roma, tutte candidate per lo Scudetto".

18.00 - Due dei protagonisti della partita di questa sera, Mike Maignan e Theo Hernandez, lo saranno nel corso anche dei prossimi mesi per la questione relativa ai loro rinnovi. In merito a questo discorso Zlatan Ibrahimovic ha oggi detto: "Stiamo parlando. E' tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro e loro sanno cosa vogliono da noi. Si risolve tutto in un minuto p con un po' più di tempo, ma è tutto ok".

17.30 - Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana, Zlatan Ibrahimovic ha fatto chiarezza sulle ambizioni di questo nuovo Milan dicendo: "La nostra è una squadra sia per l'Italia sia per l'Europa. E' in Europa che vogliamo tornare in alto. Abbiamo giocatori importanti con esperienze internazionali. La Champions è la Champions. Tutto può succedere come può non succedere nulla. Noi vogiamo confermarci anno dopo anno, vogliamo essere competitivi nel presente e nel futuro. Abbiamo portato un allenatore che ha un'altra identità rispetto a prima. Siamo al top in Italia, ma è in Europa che vogliamo tornare lassù. Qua non ci sono alibi, giochiamo per tutti i trofei e lottiamo".

17.00 - Nella loro storia Milan e Torino si sono affrontate a San Siro in ben 107 occasioni, con lo score totale che ad oggi sorride nettamente a favore della formazione rossonera. Il bilancio delle partite vede infatti il Diavolo essere in vantaggio per numero di vittorie rispetto ai granata, 59 contro 20, mentre i pareggi sono "solo" 28, con l'ultimo in Serie A che risale addirittura al dicembre del 2018 quando il Milan era ancora sotto la guida di Gennaro Gattuso.

16.30 - Stasera a San Siro Paulo Fonseca esordirà in Serie A come nuovo allenatore del Milan. Difronte ci sarà il nuovo Torino di Paolo Vanoli, squadra che l'ex Lille ha affrontato ben 4 volte nell'arco del suo biennio a Roma. Il bilancio complessivo delle partite contro i granata è in perfetto equilibrio, visto che in quel numero di occasioni Paulo Fonseca ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi, per una media di 1,50 punti a partita. L'ultima partita, però, è una sconfitta, quella per 3 a 1 nell'aprile del 2021, quindi potrà esserci nel portoghese una sorta di senso di rivalsa per vendicarsi di quel risultato.

16.00 - Nè il Milan né il Torino hanno squalifiche pendenti dalla scorsa stagione, motivo per il quale sia Paulo Fonseca che Vanoli avranno praticamente a disposizione tutti i giocatori migliori per quest'esordio. La notizia positiva sta anche nel fatto che entrambe non hanno neanche un diffidato, quindi non c'è il rischio che possano esserci assenze nelle prossime giornate. Mancheranno all'appello quanto meno gli infortunati, che sono Sportiello e Florenzi per il Milan, Schuurs per il Torino.

15.39 - Come ha spiegato ieri Paulo Fonseca in conferenza stampa, Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo preso dal Milan in questo mercato estivo dal Salisburgo, non è pronto per giocare titolare e così questa sera partirà inizialmente dalla panchina contro il Torino nella gara valida per la 1^ giornata di Serie A. Chi giocherà quindi in mezzo alla difesa? Accanto a Fikayo Tomori che è certo di una maglia da titolare, si giocano l'altro posto Malick Thiaw e Matteo Gabbia, con il tedesco che è favorito per partire dal primo minuto. I terzini saranno invece Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.

15.27 - Nel pre-campionato, diversi giovani che fanno parte della rosa del Milan Futuro hanno lavorato con il gruppo della prima squadra. Tra questi ci sono in particolare Kevin Zeroli, Mattia Liberali e Francesco Camarda, i quali però non faranno parte dei convocati per il match di stasera di Serie A contro il Torino in quanto saranno impegnati con la formazione Under 23 di Daniele Bonera in casa del Novara nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Saranno invece in prima squadra i due portieri Lorenzo Torriani e Noah Raveyre.

15.14 - Emerson Royal non fa parte dei convocati di Paulo Fonseca per la gara di stasera contro il Torino per motivi burocratici. Il terzino brasiliano, arrivato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Tottenham, è stato oggi nel Centro sportivo di Milanello ad allenarsi e poi stasera sarà a San Siro per vedere la partita dalla tribuna.

15.00 - Stasera il Milan farà il suo esordio in Serie A contro il Torino e c'è grande curiosità per vedere soprattutto i nuovi acquisti, in particolare Alvaro Morata. Ma è probabile che servirà un po' di pazienza perchè lo spagnolo non dovrebbe far parte dell'undici iniziale di Paulo Fonseca: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle prove di ieri a Milanello, il portoghese ha schierato Luka Jovic, il quale è dunque favorito per partire da primo minuto questa sera contro i granata. Dietro a questa scelta c'è il fatto che Morata, come anche Reijnders e Pavlovic, che non partiranno titolari nemmeno loro, non sono ancora al 100% della condizione dopo le vacanze ritardate causa Europeo e così Fonseca ha deciso di non mettere dall'inizio nessuno dei tre. In mezzo alla difesa, quindi, spazio a Tomori e con ogni probabilità a Thiaw che è favorito su Gabbia. I terzini saranno capitan Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo Bennacer e Loftus-Cheek, con Musah e appunto Reijnders inizialmente in panchina, mentre in avanti, alle spalle di Jovic, dovrebbero agire Chukwueze, Leao e Pulisic che verrà schierato ancora una volta nel "nuovo" ruolo di trequartista centrale.

14.00 - Questa la lista dei convocati di Paulo Fonseca per l'esordio di stasera del Milan in Serie A contro il Torino:

PORTIERI: Maignan, Torriani, Raveyre.

DIFENSORI: Pavlovic, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Bennacer.

ATTACCANTI: Saelemaekers, Pulisic, Morata, Jovic, Okafor, Leao, Chukwuweze.

Amici e amiche di Milannews.it, stasera alle 20.45 il Milan farà il suo esordio nel campionato di Serie A 2024-2025, ospitando il Torino di Paolo Vanoli. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!