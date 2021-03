LIVE MN - Verso Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Romagnoli torna titolare, a destra Kalulu

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Udinese:

MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Rebic; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Dalot, Tomori, Gabbia, Meite, Krunic, Saelemaekers, Hauge. All.: Pioli.

UDINESE: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra. A disp.: Gasparini, Scuffet, Samir, Puwejan, Okaka, Walace, Larsen, Braaf, Micin, Llorente, De Maio. All.: Gotti.

19.22 - PIOLI VS UDINESE - Bilancio positivo per Stefano Pioli da tecnico contro l'Udinese in Serie A: 8 vittorie a fronte di 5 sconfitte (5N).

18.14 - KALULU TITOLARE - Stefano Pioli darà un turno di riposo questa sera contro l'Udinese a Davide Calabria. Al suo posto sulla fascia destra spazio a Pierre Kalulu dal primo minuto: il giovane difensore francese, arrivato in rossonero la scorsa estate, non gioca dal primo minuto in Serie A dal 23 dicembre 2020 quando il Diavolo affrontò la Lazio a San Siro (vittoria per 3-2 per il Milan).

17.33 - IL PRIMO GOL DI THEO A SAN SIRO - La prima rete di Hernández a San Siro è arrivata proprio contro l'Udinese nel gennaio 2020. Theo ha preso parte a 8 reti in questa Serie A (4 gol e 4 assist): solo una in meno della scorsa stagione (6 gol e 3 assist).

16.58 - REBIC E L'UDINESE - Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l'Udinese è quella contro cui Ante Rebić ha la miglior media minuti/gol: 2 reti in 99 minuti giocati per il croato (una ogni 50 di media).

16.19 - I PRECEDENTI A SAN SIRO - Sono 45 i confronti tra Milan e Udinese in casa dei rossoneri: 25 a cinque i successi per i padroni di casa (15 i pareggi).

15.30 - GLI UOMINI DI GOTTI - L'Udinese ha diramato in convocati per la sfida contro il Milan:

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet



DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar



CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra

ATTACCANTI: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45 Forestieri

15.00 - A CHE ORA E DOVE VEDERLA - Questa sera il Milan affronterà la gara contro l'Udinese. La sfida valevole per il venticinquesimo turno di Serie A sarà una gara importante per i rossoneri. La partita sarà visibile dalle 20.45 su DAZN.

14.30 - I CONVOCATI DI PIOLI - Questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Milan-Udinese. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Rebić.

14.00 - SPAZIO A REBIC E LEAO - Con l'assenza di Ibrahimovic, toccherà a Rebic e Leao trascinare l'attacco rossonero. Il bomber croato giocherà sulla corsia sinistra mentre il portoghese ritroverà il ruolo di prima punta, una posizione che ha ricoperto con prestazioni positive. Davanti agli occhi di Ibrahimovic, stasera a San Siro, sia Leao che Rebic dovranno fornire una grande gara.

13.30 - TORNA ROMAGNOLI, SI RIVEDE KALULU - Davanti a Gigio Donnarumma dovremmo assistere ad un paio di cambi rispetto alla retroguardia vista all'Olimpico. Sulla corsia destra, ad esempio, dovrebbe esserci Kalulu (ballottaggio con Dalot) al posto di Calabria, mentre al centro è pronto a tornare Romagnoli in luogo di Tomori. Sia il terzino sia il difensore rientrano in ottica rotazioni perchè i rossoneri sono impegnati in campo ogni tre giorni. In coppia con il capitano ci sarà Kjaer, mentre Theo Hernandez sarà come al solito il laterale mancino titolare. Conferma invece per il duo mediano Kessie-Tonali.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Milan-Udinese, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Restate con noi per rimanere aggiornati sui rossoneri che scenderanno in campo alle 20.45.