LIVE MN - Verso Parma-Milan, si gioca alle 18: Pioli si affida ai titolarissimi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

12.01 - Dove vedere Parma-Milan? La partita inizierà alle ore 18.00 e sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Serie A.

12.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra diretta di avvicinamento a Parma-Milan, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che vede in gioco due squadre che lottano rispettivamente per la salvezza e per un posto in Champions League. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.