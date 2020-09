LIVE MN - Verso S. Rovers-Milan: Ibra titolare, difesa in emergenza

15.30 - Milan in campo stasera da favorito nei preliminari di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I rossoneri guardano con grande fiducia e ottimismo alla nuova stagione che parte di fatto oggi; grazie anche al rinforzo di Sandro Tonali e alla conferma di Zlatan Ibrahimovic. Gli esperti di Sisal Matchpoint non hanno dubbi, il Milan è dato nettamente favorito per la vittoria a 1.18, per il successo degli irlandesi si sale a ben 17 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 6.25. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria milanista. Lo Shamrock Rovers sta dominando la Premier Division con 8 punti di vantaggio sulla seconda Bohemians, non ha ancora perso e ha incassato appena 6 reti in 11 partite: il Milan è però squadra di ben altra portata tanto che il gol dei rossoneri sembra scontato in entrambi i tempi, a 1.67. Occhi puntati sul neo acquisto Tonali, che però dovrebbe partire dalla panchina: il suo gol all'esordio con la maglia rossonera è proposto a 5.50, mentre il principale indiziato a mettere il suo sigillo sul match è Ibrahimovic, in gol a 1.55 e con l'eventualità doppietta a 3.60. Scontato il passaggio turno dei rossoneri, dato appena a 1.03.

15.00 - Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, Stefano Borghi ha parlato della partita contro lo Shamrock Rovers, gara che commenterà lo stesso telecronista. Queste le sue parole: “Mi aspetto assolutamente un Milan che ritorni in Europa con la voglia di starci a lungo. Io credo che al di la della differenza di condizione degli irlandesi che sono primi in classifica con ampio vantaggio nel loro campionato credo che ci sia un bello scalino tecnico fra le due squadre. Il Milan è una squadra decisamente più forte rispetto allo Shamrock Rovers ma è una partita che porta comunque delle insidie, non è da sottovalutare. Ci sarà un clima diverso in Irlanda rispetto a Milano in questi giorni. Qua a Milano siamo ancora in estate, ho visto la partita della scorsa dello Shamrock Rovers, il primo turno preliminare contro i finlandesi del Lives, pioveva e faceva freddo. Il clima sarà completamento diverso, l’avversario sarà sicuramente entusiasta di fronte alla prospettiva della partita della vita, è un avversario coraggioso nel suo modo di giocare a calcio, però c’è una bella differenza. Penso e mi auguro per tutto il calcio italiano che sia solo una messa in moto del Milan in una partita che è sicuramente abbordabile, anche se è da prendere con le dovute cautele, e poi vedremo quale sarà effettivamente il percorso. Credo che il Milan sia nettamente più forte dello Shamrock Rovers”.

14.30 - Le formazioni di Shamrock Rovers-Milan, gara che si giocherà questa sera a Dublino alle ore 20 italiane. La partita, che si potrà seguire su Dazn, vedrà affrontarsi queste due formazioni:

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; Grace; Lopes; O'Brien; Finn; O'Neill; Mceniff; Lafferty; Burke; Greene; Bynne. All. Bradley

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria; Kjaer; Gabbia; Theo; Kessiè; Bennacer; Castillejo; Calhanoglu; Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

14.00 - Questa sera a Dublino alle ore 20 italiane andrà in scena la gara tra Shamrock Rovers e Milan. I rossoneri, in questo importante match, dovranno fare a meno di giocatori importanti sia dell'11 titolare che delle rotazioni. Queste le assenze: Rebic, Musacchio, Romagnoli, Conti e Leao.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti alla diretta scritta di avvicinamento a Shamrock Rovers-Milan, prima partita della stagione 2020/21. Restate con noi per seguire le ore che precedono questa sfida valevole per il primo turno preliminare di Europa League.