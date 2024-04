live mn Verso Sassuolo-Milan: uscite le formazioni ufficiali, ampio turnover di Pioli

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

14.09 - Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MASSA

Assistenti: MONDIN – VECCHI

IV uomo: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: CHIFFI

13.33 - Poco fa il pullman con a bordo il Milan è arrivato al Mapei Stadium.

13.05 - Davide Ballardini si avvicina alla sfida con i rossoneri con due dubbi: da valutare le condizioni di Martin Erlic e Marcus Pedersen. Se il croato, in particolare, non dovesse farcela spazio a Ruan Tressoldi (più di Kumbulla e Viti) per far coppia con Ferrari al centro della difesa nel 4-2-3-1 che comprende anche Consigli tra i pali, Toljan e Doig sulle fasce. Boloca potrebbe essere confermato in cabina di regia al posto di Racic, con Kristian Thorstvedt al suo fianco. In avanti Pinamonti a guidare l’attacco con Defrel, Bajrami o Matheus Henrique e Laurienté alle sue spalle

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All Ballardini.

12.23 - Ecco dove vedere Sassuolo-Milan:

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it

11.30 - Sono 5 i diffidati in Sassuolo-Milan, tre rossoneri e due nerovedi. Per quanto riguarda la formazione di Stefano Pioli Thiaw, Tomori e Musah rischiano di saltare il derby di lunedì prossimo contro l'Inter, con questi ultimi due che partiranno anche titolari. In casa Sassuolo, invece, chi rischia di saltare il delicato scontro salvezza contro il Lecce sono Lurentié e Pedersen, ma quest'ultimo non dovrebbe essere neanche della partita.

11.00 - Nonostante ci si potesse aspettare un turnover massiccio, il tecnico Stefano Pioli proporrà qualche scelta a sorpresa oggi al Mapei Stadium. Nello specifico su Rafael Leao che invece di riposare sarà riproposto in campo dal primo minuto. Ed è così che la Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Leao non riposa: rilancio subito". E poi su Mike Maignan: "Si ferma Maignan". Nella brutta prestazione di giovedì, è spiccata la partita incolore di Leao a cui si chiede sempre qualcosa in più. Pioli gli darà subito una nuova opportunità di ritrovare fiducia. Nel sottotitolo della rosea si legge: "Pioli insiste con Rafa". Per Mike Maignan c'è invece cautela per la sua condizione fisica e oggi non è neanche convocato. Il sottotitolo prosegue: "Affaticamento per il portiere: a Roma dovrebbe esserci". Un altro che non riposerà sarà Ruben Loftus-Cheek confermato sulla trequarti, mentre staranno in panchina sia Tomori che Reijnders e Pulisic.

10.30 - Mike Maignan non sarà della partita oggi a Reggio Emilia. Alle ore 15 il Milan scenderà in campo in casa del Sassuolo per la trentaduesima giornata di campionato ma sarà senza il suo portiere titolare, che collezionerà la terza assenza stagionale per dei problemi fisici. Il portiere francese ha subito un affaticamento e oggi non sarà della partita a scopo precauzionale. Eppure, come scrive la Gazzetta dello Sport, a livello generale filtra ottimismo e serenità per la presenza di Maignan contro la Roma, giovedì nel ritorno dei quarti di Europa League. Al suo posto, quest'oggi, spazio per Marco Sportiello.

10.00 - Davanti a Sportiello, che sostituisce l'affaticato Maignan neanche convocato, riposeranno Calabria e Gabbia con Tomori diffidato che potrebbe partire dalla panchina: spazio a Florenzi, Kjaer e Thiaw. Bisognerà capire se toccherà nuovamente a Theo oppure potrà esserci l'esordio dal primo minuto in rossonero per Terracciano. A centrocampo, a sorpresa, non dovrebbe riposare Loftus-Cheek e dunque sarà confermato il 4-2-3-1 con Musah e Adli coppa di centrocampo e Reijnders in panchina. Atra mossa inaspettata a sinistra: secondo le ultime indiscrezioni sarà confermato Leao a sinistra con Okafor che partirà dalla panchina. A desta un ispiratissimo Chukwueze e punta occasione per Jovic. La rosa durante la stagione si è rivelata valida più volte anche nei ricambi, domani starà tutto all'atteggiamento e alla mentalità con cui si scenderà in campo: in un momento chiave della stagione non esistono scuse ed alibi.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan torna in campo quest'oggi alle ore 15 solamente tre giorni dopo la sconfitta con la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Lo farà a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, per affrontare un Sassuolo in piena lotta per non retrocedere. Un'occasione per i rossoneri di rimettersi subito in carreggiata e ricentrarsi immediatamente in vista del ritorno europeo di giovedì prossimo ma anche in ottica derby del 22 aprile. Pioli opterà per un po' di turnover, anche se non totale. Per rimanere aggiornati minuto dopo minuto sull'avvicinamento alla sfida di Reggio, rimanete collegati con il nostro consueto live testuale. Restate con noi!