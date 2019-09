LIVE MN - Verso Torino-Milan: Bennacer in vantaggio su Biglia. Le ultime

19.15 SIRIGU VS DONNARUMMA - Torino-Milan vedrà anche una sfida nella sfida, quella fra Salvatore Sirigu e Gianluigi Donnarumma, entrambi in gara per un posto da titolare in Nazionale. Per ora è il portiere rossonero ad essere in cima alle gerarchie di Mancini.

19.00 PERICOLO BASELLI - Il Milan è la vittima preferita di Daniele Baselli in Serie A. Il centrocampista granata ha segnato contro i rossoneri già tre volte.

18.45 TABÙ PIEMONTE - Negli ultimi tempi il Milan ha avuto parecchie difficoltà in trasferta a Torino, sia contro la Juventus che contro i granata. I rossoneri non vincono in Piemonte in Serie A dal 2012/13: lo score è di 5 pareggi e 8 sconfitte. Lo riporta Opta.

18.30 GIAMPAOLO VS TORINO - L’allenatore dei rossoneri non ha un buono score contro i granata, ecco le statistiche nello specifico: 4 vittorie Giampaolo, 4 pareggi, 9 vittorie Torino. 23 gol fatti squadre di Giampaolo, 14 gol fatti Torino.

18.15 MAZZARRI VS GIAMPAOLO - Ecco lo score fra i due allenatori di Torino e Milan, che si sono affrontati 11 volte in Serie A: 6 vittorie Mazzarri, 5 pareggi, 0 vittorie Giampaolo. 21 gol fatti squadre di Mazzarri, 9 gol fatti squadre di Giampaolo.

18.00 TABÙ PER I GRANATA - Nella scorsa stagione il Torino ha vinto il match all'Olimpico Grande Torino contro il Milan per 2-0. Secondo i dati Opta ai granata non riesce la seconda vittoria di fila in casa dal 1986.

17.50 LA POSIZIONE DI SUSO - Alessandro Costacurta ha parlato così a Sky Sport della posizione di Suso in campo: "Io credo che il ruolo più adatto per Suso sia l'esterno, però in realtà se lo vedono, non solo l'allenatore, in una certa posizione credo che sia giusto che si dia tempo di provarlo".

17.40 QUARTO POSTO - Chi vincerà stasera fra Torino e Milan farà un balzo al quarto posto in classifica. Partita già importante per la corsa Champions.

17.35 DIFFICOLTÀ - Nelle ultime 5 gare fra granata e rossoneri il Milan non è mai riuscito a vincere, collezionando 4 pareggi e 1 sconfitta.

17.15 GLI AVVERSARI - Le ultime di formazione per il Torino da Sky Sport 24: ci sarà l'esordio di Simone Verdi dal primo minuto. Ecco la formazione dei granata che dovrebbe scendere in campo alle ore 21.00: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Verdi; Zaza, Belotti.

LA FORMAZIONE - Per i rossoneri in difesa torna Calabria dopo la squalifica, affiancherà Musacchio, Romagnoli e Ricardo Roddriguez che è in vantaggio su Theo Hernandez. A centrocampo ballottaggio fra Bennacer e Biglia, ai lati giocheranno Kessie e Calhanoglu. In attacco confermati Suso e Piatek, ancora spazio per Rafael Leão che sarà ancora titolare dopo il derby.

17.00 - Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla terza trasferta stagionale del nuovo Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri dovranno affrontare in trasferta il Torino di Walter Mazzarri. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nel precedente turno di campionato. Il match si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A a partire dalle ore 21:00. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime in attesa della partita.