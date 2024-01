live mn - Verso Udinese-Milan: Adli confermato, Giroud c'è

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic

12.58 - Olivier Giroud sarà regolarmente al centro dell'attacco del Milan questa sera quando i rossoneri scenderanno in campo al Bluenergy Stadium per sfidare la bestia nera Udinese. Il numero 9 rossonero all'inizio della settimana aveva patito un attacco influenzale che lo aveva tenuto lontano da un paio di allenamenti. Da due giorni è tornato serenamente in gruppo. Il peso dell'attacco rossonero è sulle sue spalle, nella speranza che possa sbloccarsi anche Leao e in sintonia con Pulisic fin da inizio anno. Giroud, tra l'altro, nei suoi tre anni di Milan non ha mai giocato in casa dell'Udinese, squadra a cui non ha mai segnato. Gli ultimi tre gol rossoneri del Diavolo in Friuli portano tutti la firma di Zlatan Ibrahimovic.

12.00 - Florenzi e Sportiello recuperati, ma al Bluenergy Stadium la formazione dovrebbe essere nuovamente quella scesa in campo dal primo minuto contro la Roma. Maignan in porta, difesa a 4 con Theo ancora a sinistra e Calabria a destra, coppia centrale composta da Gabbia e Kjaer. A centrocampo, con Reijnders e Loftus-Cheek, spazio ancora a Yacine Adli, galvanizzato dal gol contro i giallorossi. In avanti toccherà ovviamente ai titolarissimi: Pulisic, Giroud e un Leao che in campionato è alla ricerca di un gol che manca da troppo tempo.

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera, alle 20.45, il Milan sfiderà l'Udinese in Friuli al Bluenergy Stadium nella sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. I rossoneri, che hanno consolidato il terzo posto nell'ultimo turno, oggi si trovano a uguale distanza da chi li sta inseguendo e da quelli che stanno inseguendo. Ci sarà la possibilità di andare a meno 6 punti dall'Inter che non giocherà questo weekend, perché impegnato in Supercoppa in Arabia Saudita. MilanNews.it, come di consueto, mette a disposizione il live testuale per aggiornarvi minuto dopo minuto nell'avvicinamento alla sfida di Udine. Restate con noi!