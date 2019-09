LIVE MN - Verso Verona-Milan. Paqeutà trequartista con Suso dietro Piatek

16.31 SOLITI NOTI - Nelle prime due partite di questo campionato nessuna squadra ha utilizzato meno giocatori di Milan e Verona (15).

16.26 L'EX - Giampaolo Pazzini ha segnato 21 gol in 74 presenze con il Milan in campionato: l’attaccante del Verona ha realizzato 4 reti nelle ultime 8 sfide contro i rossoneri in Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti 8.

16.24 LA CURIOSITA' - Hakan Calhanoglu, tra i più in forma del Milan in questo avvio di stagione, ha segnato con la terza conclusione tentata in questo campionato, nella scorsa stagione aveva realizzato la prima rete alla conclusione numero 61. Il suo primo gol in Serie A, inoltre, è arrivato proprio a Verona, ma contro il Chievo, nell'ottobre 2017.

16.10 GLI SPETTATORI - La partita col Verona farà registrare il tutto esaurito nel settore ospiti del Bentegodi, con 2.800 tifosi rossoneri in trasferta al seguito della squadra.

16.06 LA FORMAZIONE - Biglia playmaker davanti alla difesa e Paquetà accanto a Suso alle spalle di Piatek. Sono queste le probabili novità - tecniche e tattiche - nella formazione rossonera rispetto a quella proposta a San Siro contro il Brescia. Prosegue, dunque, l’utilizzo del 4-3-2-1, con l’argentino in cabina di regia e una coppia di trequartisti a sostegno del ‘Pistolero’. Da tenere d’occhio la prima volta di Lucas Paquetá sulla linea di trequarti dal 1’, per dare un po’ di imprevedibilità e fantasia alla produzione offensiva del Milan di Giampaolo. Calhanoglu e Kessiè ad affiancare Biglia in mezzo al campo, escluso Castillejo. Tutto confermato in difesa, con il quartetto Rodriguez-Romagnoli-Musacchio-Calabria davanti a Gigio Donnarumma.

16.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla seconda trasferta stagionale del nuovo Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri affronteranno al Bentegodi di Verona l’Hellas di Ivan Juric alle ore 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Verona.