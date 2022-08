LIVE MN - VIC-MIL (1-4): quarto gol, dilagano i rossoneri

39' Continua ad attaccare il Milan, che conquista una punizione in attacco da posizione interessante.

33' Ancora una sgasata di Theo per vie centrali, ma viene fermato in modo duro. Per l'arbitro non c'è fallo, il francese rimane a terra dolorante.

31' GOL DEL MILAN! Autogol! Sul tabellino comparirà autogol di Dalmonte, ma la rete è tutta di Theo. Scatto incredibile del francese che arriva su una palla che sembrava persa, anticipa il portiere e mette in mezzo: Dalmonte arriva prima di Messias ma la spara in porta. 4-1 Milan!

30' GOL DEL MILAN! Rebic! Parte Theo da dietro, scambia con Leao a memoria, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone che Rebic non può che scaraventare in rete! Bella azione, bel gol, 3-1 Milan!

26' Manata in faccia di Ferrari a Kalulu, il francese rimane a terra dolorante.

24' Milan ancora pericoloso con Messias. Il brasiliano è servito molto bene in area da Diaz, ma da posizione interessante non riesce a crossare in modo efficace. Dopo l'avvio shock ora è un bel Milan.

23' Lampo di Leao dalla sinistra! Taglio sul destro e sassata ad incrociare, bella parata di Brzan.

21' GOL DEL MILAN! Messias! Azione insistita dei rossoneri, da sinistra a destra e viceversa: palla a Leao, cross morbido e Junior di testa la insacca! 2-1 Milan.

19' Tonali viene servito a tu per tu con il portiere avversario, l'assistente chiama un fuorigioco che non esiste.

18' Accelerazione spaventosa di Theo che con un "uno-due" si incunea in area avversaria e dal fondo tenta il cross: respinto.

17' Ammonito Cataldi per una vistosa trattenuta su Brahim Diaz.

16' Ancora un tentativo da fuori di Rebic, la sua conclusione di sinistro termina alta sopra la traversa.

14' Rebic prova il gol da centrocampo, palla fuori non di molto.

10' GOL DEL MILAN! RAFA LEAO! Bella azione dei rossoneri in velocità, a partire da Diaz. Lo spagnolo controlla a centrocampo, punta e infine serve Rebic. Il croato imbuca per Leao a sinistra, il portoghese entra in area e la piazza. 1-1, parità.

6' Tonali imbuca per Leao a sinistra, il portoghese si infila bene in area ma non è preciso con il cross in mezzo. Allontana la difesa vicentina.

3' Il Milan si fa vedere in avanti. Ottima transizione a destra, con Messias che lancia Diaz: lo spagnolo mette in mezzo, Leao controlla, dribbla e va sul sinistro. Il tiro del portoghese, da ottima posizione, finisce in curva.

1' Gol del Vicenza. Cross dalla sinistra, Tomori buca l'intervento e Rolfini la butta in rete di testa.

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per il Vicenza.

- Minuto di silenzio in memoria di Villiam Vecchi, scomparso tre giorni fa.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia biancorossa per i padroni di casa, classica divisa rossonera per il Milan.

- Presente allo stadio la dirigenza al gran completo: Paolo Maldini, Frederic Massara, Ivan Gazidis e Paolo Scaroni.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Romeo Menti. Qui il Milan di mister Pioli affronterà il Vicenza nell'ultima amichevole del precampionato rossonero. Test importante in vista dell'esordio in campionato di sabato 13 contro l'Udinese, oggi ci sono prove di Milan titolare. Assente Giroud per un affaticamento muscolare, che però non suscita preoccupazioni per la prima giornata di Serie A. Tanta curiosità per il nuovo acquisto rossonero De Ketelaere, che dovrebbe giocare uno spezzone ridotto della ripresa. Rimanete con noi e la nostra diretta testuale per non perdervi niente di questo match amichevole!

- Il Milan giocherà oggi al "Menti" di Vicenza con il lutto al braccio, in ricordo di Villiam Vecchi, storico portiere e preparatore dei portieri rossonero scomparso tre giorni fa.

LE FORMAZIONI

VICENZA (3-5-2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Begić; Ferrari, Rolfini. A disp: Confente, Grandi; Pasini; Alessio, Busatto, Corradi, Djibril, Favero, Giacomelli, Jimenez, Manfredonia, Oviszach, Talarico. All.: Baldini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Rebić. A disp: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Adli, Krunić, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Lazetić. All.: Pioli.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

ASSISTENTI: Pascali e Regattieri.