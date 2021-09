LIVE MN - Youth League, Liverpool-Milan (1-0) - Rossoneri ko all'esordio, Davies super

Il Liverpool vince per 1-0 contro un ottimo Milan. Una vittoria di misura dei Reds, anche se i rossoneri meritavano il pareggio data la mole di occasioni prodotte dopo il vantaggio iniziale di Woltman. Un esordio non male della squadra di Giunti che, nonostante portino a casa zero punti all'esordio in Youth League, se l'è giocata fino all'ultimo secondo, a tratti dominando in casa del Liverpool. Solo un Davies versione Super ha potute fermare i rossoneri. Ora testa al campionato.

94' Finisce qui. Liverpool batte Milan 1-0 grazie alla rete di Woltman.

93' Cross di Alesi per la mischia in mezzo all'area, ma Davies fa sua la sfera in uscita alta.

91' Cambio nel Milan: esce Gala, entra Bjorklund.

90' Tre minuti di recupero.

90' Cambio nel Liverpool: fuori Bradley, dentro Bacetic Maquierira.

90' Continua l'assedio del Milan: bellissima azione dei rossoneri che si chiude con un destro a giro da parte di Alesi, palla fuori.

88' Altra chance per il Milan. Alesi parte sulla sinistra, mette in mezzo per Rossi che di prima non trova la porta.

86' El Hilali prova a piazzare la sfera da fuori area, ma la conclusione è un passaggio a Davies.

81' Ancora Milan! Conclusione da fuori area di Di Gesù, ma Davies respinge ancora una volta.

79' ALTRA OCCASIONE PER IL MILAN! Punizione dal limite dell'area per El Hilali, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa.

77' ASSEDIO MILAN! Alesi prova la botta da fuori area, Davies respinge sui piedi di Capone che sbaglia lo stop e serve El Hilali. L'attaccante rossonero, in caduta, anticipa il portiere Reds provando lo scavetto, ma con un po' di fortuna l'estremo difensore del Liverpool riesce a toccare la palla e mettere in corner.

73' OCCASIONE MILAN! Sullo sviluppo di un corner Di Gesù colpisce di testa sul limite dell'area piccola, ma Davies inventa un colpo di reni incredibile e mette la sfera in corner. Rossoneri vicinissimi al pareggio.

67' Altro cambio tra i rossoneri: esce Kerkez, entra Bozzolan.

66' Cambio nel Milan: fuori Amore e Foglio, dentro Alesi e Rossi.

65' OCCASIONE MILAN! Altra chance per El Hilali, che grazie ad una deviazione di Morton si trova a tu per tu con Davies, ma il portiere del Liverpool oggi è insuperabile.

60' Ci prova Gala da fuori area; tiro strozzato e palla fuori.

57' Beck sguscia via in area di rigore, cerca il contatto con qualche rossonero e cade a terra. L'arbitro ferma il gioco e ammonisce il terzino Reds per simulazione.

54' Ripartenza del Liverpool con Woltman, ma la conclusione viene deviata da Stanga.

45' E' iniziata la ripresa.

Liverpool in vantaggio a fine primo tempo sul Milan. Una prima metà di gara molto equilibrata, con i rossoneri che hanno avuto più volte la possibilità di pareggiare il gol di Woltman. E proprio a quattro minuti dal termine dei primi 45', El Hilali colpisce in pieno la traversa. L'attaccante rossonero, poco dopo, ha un'altra occasione per pareggiare i conti, ma Davies salva tutto e mette in corner. Servirà una grande reazione nel secondo tempo.

46' Fine primo tempo.

45' OCCASIONE MILAN! Capone trova El Hilali tutto solo in area di rigore, ma il tiro viene deviato da Davies.

44' Occasione Liverpool. Punizione di Morton da posizione pericolosa, ma Desplanches smanaccia in corner.

43' Fallo di Obarettin e cartellino giallo per il difensore rossonero.

41' TRAVERSA MILAN! Capone sfugge alla marcatura di Bradley sulla linea di fondo, anticipa anche Davies e serve El Hilali al limite dell'area piccola; l'attaccante rossonero a porta praticamente sguarnita spara dritto sulla traversa.

38' Brutto fallo di Bradley su Kerkez. L'arbitro non ci pensa due volte ed estrarre il primo cartellino giallo del match.

34' Risponde il Liverpool. Cross di Beck per Gordon, ma la conclusione del numero 7 Reds termina fuori.

33' Occasione Milan! Grande azione di Amore che aggancia un pallone difficilissimo, dribbling secco su Chambers, tiro a giro e grandissima parata di Davies.

32' Liverpool vicinissimo al raddoppio. Woltman si trova a tu per tu con Desplanches, ma l'estremo difensore rossonero riesce a deviare il pallone con il piede.

30' Balagizi sbaglia l'appoggio all'indietro e regala il pallone a Capone. L'attaccante rossonero prova a servire El Hilali in profondità, ma la palla è troppo lunga.

23' Punizione da posizione pericolosa per il Liverpool: Gordon prova a sorprendere Desplanches sul suo palo, ma il portiere rossonero è attento e fa sua la sfera.

22' Corner a favore dei rossoneri: schema a libererare El Hilali che da fuori area conclude alto.

21' Occasione Milan! Capone scambia con El Hilali, cross per Di Gesù che colpisce male il pallone a pochi passa dalla linea di porta.

16' Capone ruba palla sulla trequarti avversaria, palla a El Hilali che di prima intenzione serve Amore, ma la conclusione dell'esterno rossonero termina fuori.

14' Prima conclusione del Milan verso la porta Reds: ci prova Capone da lunga distanza, palla altissima.

12' Cross di Morton, Stanga ci mette la testa e spedisce la palla in corner.

8' Gol del Liverpool! Dribling secco di Beck su Coubis sulla sinistra, cross per Woltman e di mancino l'attaccante Reds non sbaglia e realizza la rete del momentaneo vantaggio.

4' Woltman prova a liberare il destro, Desplanches è attento e para a terra.

3' Colpo di testa di Koumetlo sugli sviluppi di una punizione, ma la palla termina alta sopra la traversa.

1' Liverpool che dà il via alle danze.

Queste le formazioni ufficiali di Liverpool-Milan di Youth League:

LIVERPOOL: Davies, Chambers, Bradley, Koumetlo, Beck, Gordon, Morton, Stephenson, Balagizi, Woltman, Muslalowski. a disp.: Mrozek, Norris, Corness, Bacetic Maquierira, Cannonier, Frauendorf, Clark. All.: Bridge-Wilkinson.

MILAN: Desplanches, Coubis, Stanga, Obaretin, Kerkez, Di Gesù, Foglio, Gala, Amore, El Hilali, Capone. A disp.: Pseftis, Polenghi, Bjorklund, Bright, Rossi, Alesi, Bozzolan. All.: Giunti.



Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Liverpool FC Academy, sede della sfida di UEFA Youth League tra Liverpool e Milan, partita valida per la prima giornata del girone. I rossoneri tornano nella massima competizione europea giovanile dopo oltre 7 anni grazie alla qualificazione in Champions dei rossoneri di mister Pioli. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.