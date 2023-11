live mn - Youth League, Milan-B.Dortmund (4-1): dominio milanista al Vismara, rossoneri agli ottavi da primi!!!

- Grande successo della Primavera del Milan che batte 4-1 il Borussia Dortmund e, complice anche la sconfitta del PSG contro il Newcastle, conquista matematicamente il primo posto nel Girone F di Youth League, qualificandosi così direttamente agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Un nuovo grande risultato della squadra rossonera in Europa dopo la semifinale dello scorso anno.

95' Fine della partita.

91' Cartellino giallo anche per Krevsun.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Ammoniti Cuenca e Kamara.

86' Giallo per Simic che era diffidato e quindi salterà l'ultima partita della fase a gironi contro il Newcastle.

80' Sostituzione nel Milan: esce Zeroli, entra Liberali.

77' Occasione per i tedeschi: Diallo va via bene sulla sinistra, cross rasoterra per Onofrietti, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Nsiala.

72' Un cambio per parte: nel Milan entra Simmelhack al posto di Sia, mentre nel Borussia Konig prende il posto di Rijkhoff.

68' Primi cambi di Ignazio Abate: fuori Stalmach e Scotti, dentro Sala e Bonomi.

65' Triplo cambio bel Borussia: escono Lubach, Rashidi e Campbell, entrano Diallo, Krevsun e Onofrietti.

63' Occasione per il Milan per andare sul 5-1: tocco in area di Cueca per Sia che prova la conclusione di prima intenzione, pallone alto sopra la traversa.

58' Milan in pieno controllo del match.

49' Incursione centrale di Cuenca che spacca in due la difesa tedesca, tocco dentro per Magni e crossa all'indietro per Zeroli, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Borussia.

45' Al via la ripresa!!!

- C'è un cambio nel Borussia Dortmund durante l'intervallo: esce Adamczyk, entra Meiser.

- Dominio della Primavera del Milan nel primo tempo del match di Youth League contro il Borussia Dortmund: i rossoneri sono avanti 4-1 al termine della prima frazione di gioco. Eppure la gara non era iniziata bene per il Diavolo, sotto di un gol dopo quattro minuti (rete di Rijkhoff). La reazione della squadra di Abate non si è però fatta attendere e in 16 minuti (tra il 23' e il 39') la formazione milanista è andata in gol quattro volte con Zeroli, Scotti (doppietta) e Sia.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Rischio del Milan in fase di impostazione, il pallone arriva a Bamba che prova il destro a giro poco dentro l'area di rigore, pallone fuori di un soffio.

44' Traversa di Bakoune! Bella conclusione al volo da fuori area del terzino rossonero, pallone che colpisce la parte alta della traversa.

39' SIAAAAAAAAAAAAAAA!!! 4-1 PER IL MILAN!!! Bellissimo cross dalla sinistra di Magni per Sia che anticipa tutti di testa e batte Lisewski.

31' TERZO GOL DEL MILAN!!! ANCORA SCOTTI!!! Altro errore di Lisewski, il tiro di Stalmach viene respinto, a palla arriva sui piedi del numero 17 milanista che segna la sua personale doppietta.

29' Giallo per Adamczyk per fallo su Cuenca.

28' GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! MILAN AVANTI CON SCOTTI!!! Cross di Nsiala dalla destra, Lisewski sbaglia l'uscita, pallone che arriva sui piedi dell'attaccante rossonero che di destro la mette dentro e porta in vantaggio la squadra di Abate.

26' Angolo per il Dortmund dalla destra: cross a rientrare di Campbell e colpo di testa di Rijkhoff, pallone ampiamente fuori.

23' GOOOOOOOLLLLL!!! ZEROLIIIIII!!! Pasticcio in area del Borussia in fase di impostazione, Sia recupera palla e tocca all'indietro per il capitano rossonero che batte Lisewski con un destro rasoterra.

20' Nuovo tentativo dalla distanza di Stalmach, pallone ampiamente a lato.

18' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia destra, sul pallone Cuenca: tiro-cross del numero 10 rossonero, il portiere del Borussia respinge con i pugni.

13' Milan ad un passo dal pareggio: bel cross di Magni dalla sinistra, Zaroli anticipa tutti sul primo palo e conclude al volo con il piatto destro, Lisewski devia in angolo.

11' Cartellino giallo per Scotti.

6' Reazione immediata del Milan con un bel colpo di testa di Sia, Lisewski alza il pallone sopra la traversa.

4' DORTMUND IN VANTAGGIO!!! Spunto sulla sinistra di Bamba che mette un cross morbido in area, Rijkhoff tutto solo segna di testa.

2' Angolo per il Milan: cross di Stalmach in area dalla sinistra, il portiere del Borussia allontana con i pugni.

1' Il Milan si vede subito in avanti. Stalmach prova il tiro dalla distanza, pallone alto.

0' Inizia la sfida: primo pallone per il Milan.

- Squadre in campo, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio: il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Borussia Dortmund indossa divisa e calzoncini gialli.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla Puma - House of Football di Milano dove tra poco Milan e Borussia Dortmund si affronteranno nel match match valido per la quinta giornata del Girone F di Youth League. Dopo le prime quattro partite, i rossoneri di Ignazio Abate sono primi in classifica con 9 punti (tre vittorie e una sconfitta), seguiti proprio dai tedeschi a quota 7 punti. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Borussia Dortmund:

MILAN: Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Sia, Scotti. A disp.: Torriani, Paloschi, Parmiggiani, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack. All.: Abate.

BORUSSIA DORTMUND: Lisewski; Rashidi, Posadas, Kamara, Adamczyk, Korzynietz: Campbell, Lubach, Watjen, Bamba; Rijkhoff. A disp.: Zaccaria, Konig, Krevsun, Meiser, Onofrietti, Diallo, Ubani. All.: Tullberg.