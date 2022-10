LIVE MN - Youth League, Milan-Chelsea (3-1): Alesi fenomenale, Chelsea annichilito

Dopo un primo tempo un po' sottotono, è Milan show nel secondo tempo. I rossoneri passano in vantaggio al minuto 63 con Alesi, il Chelsea pareggia a cinque minuti dal termine ma la squadra di Abate non molla mai: non passano neanche 60 secondi che Longhi riporta in vantaggio il Milan. Chiude il match un minuto dopo Alesi, autore di una doppietta. I rossoneri salgono a quota 8 punti nel girone.

94' Finisce qui!

90' Quattro minuti di recupero.

90' Doppio cambio nel Milan: dentro Stalmach e Parmigiani, fuori Paloschi e Zeroli.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! ALESIIII!!!! Assist di esterno di Chaka Traoré, Alesi di controbalzo non sbaglia! 3-1!

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! INCREDIBILEEE!!! Bozzolan corre sulla sinistra, cross in mezzo per Longhi che in scivolta realizza la rete del 2-1!

87' Doppio cambio nel Milan: fuori Bozzolan e El Hilali, dentro Longhi e Bartesaghi.

85' Gol del Chelsea. Webster spiazza Nava e pareggia i conti.

84' Rigore Chelsea. Simic colpisce di mano il pallone.

78' Ammonito Marshage.

75' Corner Milan, colpo di testa di Zeroli ma Curd evita il gol! Che occasione per i rossoneri.

74' Punizione di Chakla Traore, Curd risponde e mette in corner.

71' Altro giallo nel match, questa volta nei confronti di Silcott-Duberry.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Chaka appoggia al limite per El Hilali, destro secco, Curd non blocca e sulla respinta Alesi realizza la rete dell'1-0!

61' Ancora rossoneri in avanti, corner!

59' El Hilali prova a sorprendere Curd sul suo palo, ma il portiere del Chelsea devia in corner.

51' Primo giallo del match: ammonito Akomeah.

45' Si riparte!

Si chiude a reti bianche il primo tempo tra Milan e Chelsea. Chelsea sicuramente migliore del Milan, che in questi quarantacinque minuti ha sofferto molto le imbucate dei Blues. Per la squadra di Abate è un ottimo segnale essere andati a riposo sullo 0-0.

47' Fine primo tempo.

46' Doppia occasione Milan, prima con Zerole che arriva bene sul cross di Bakoune ma non indirizza. L'azione continua con Gala che calcia di mancino ma senza metterci potenza.

46' Thomas calcia di mancino da buona posizione ma incredibilmente non trova la porta.

45' Due minuti di recupero.

44' Mancino dalla distanza di Mendel-Idowu, palla che termina fuori di poco.

41' Hall prova ad accelerare, Paloschi chiude tutto.

38' Altro infortunio, questa volta nel Chelsea: fuori Tauriainen, dentro Thomas.

32' Infortunio per Lazetic. Al suo posto dentro Chaka Traoré.

30' Cross impreciso di Alesi dalla destra, occasione sprecata per i rossoneri.

24' Corner per il Milan. Respingono i Blues.

22' Sullo sviluppo di un corner, Akomeah si ritrova il pallone tra i piedi e calcia senza pensarci due volte. Tiro che termina fuori.

14' Pressing dei rossoneri, ora è il Chlelsea a soffrire.

9' Milan che prova ad uscire da un inizio difficile.

5' Destro di Castledine dal limite, conclusone alta.

3' Occasione Chelsea: punizione al limite dell'area calciata da Webster, sfera che colpisce la barriera.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla PUMA House of Football andrà in scena la quarta partita di Youth League per la primavera di Abate che sarà impegnata contro il Chelsea. La sfida di Londra, sei giorni fa, terminò con il risultato di 1-1. Rimate con noi e il nostro live testuale del match per non perdervi nessuna emozione di questa gara di Youth League!

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simic, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Lazetic, El Hilali. A disp. Torriani, Bozzolan, Traorè, Stalmach, Eletu, Parmiggiani, Longhi. All. Abate

CHELSEA (4-3-3): Curd; Gilchrist, Humphreys, Akomeah, Hughes; Dyer, Webster, Hall; Mendel-Idowu, Castledine, Tauriainen. A disp. Merrick, Acheampong, Silcott-Duberry, Runham, Soonsup-Bell, Thomas, Mcmahon. All. Brand