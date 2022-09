LIVE MN - Youth League, Milan-Dinamo Zagabria (3-0): Ecco la partita perfetta: decidono Traore, El Hilali e Lazetic

Novanta minuti perfetti del Milan, una prestazione da mostrare in tutte le scuole calcio. Questa è la vittoria di Abate e del suo grandissimo lavoro svolto fino a questo momento, che inizia a portare finalmente i primi grandi risultati: dopo il pareggio in casa del Salisburgo, i rossoneri battono anche la Dinamo Zagabria per 3-0. Decidono le reti di El Hilali, Chaka Traore e Lazetic!

93' Finisce qui!

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Lazetic chiude definitivamente i conti: mancino debole ma preciso! 3-0!

90' Tre minuti di recupero.

87' Cambio nel Milan: dentro Foglio, fuori El Hilali.

85' Ammonito Vrbancic.

84' Destro da lontanissimo di Paloschi, palla che si spegne sul fondo.

83' Grandissima azione personale di Lazetic, che ne salta tre ma conclude male, guadagnando comunque un corner.

80' Accelerazione sulla sinistra di Lazetic, cross per Rossi che viene anticipato poco prima di appoggiare in porta.

77' DOPPIA OCCASIONE PER IL MILAN! Scotti approfitta di un errore della difesa croata, la conclusione viene parata ancora una volta da Pršlja. Sulla ribattuta arriva El Hilali che calcia un rigore in movimento ma spara altssimo.

74' Accelerazione di Lazetic su assist di Gala, dribbling e tiro in porta: Pršlja ancora impegnato.

72' Mancino al limite di Gala, Pršlja blocca in due tempi.

66' Conclusione di El Hilali dal limite. Para Pršlja

64' Doppio cambio tra i rossoneri: fuori Longhi e Chaka Traore, dentro Lazetic e Scotti.

63' Crambi per Chaka Traore che chiede il cambio.

59' Doppio cambio nel Milan: fuori Simic e Pluvio, dentro Bakoune e Gala.

58' Coast to coast di Bozzolan sulla sinistra, entra in area ma il mancino viene fermato sul più bello.

55' Grande azione sulla destra di Chaka Traore dopo esser stato innescato da Eletu, ma la conclusione dell'11 rossonero esce fuori di poco.

48' Destro potente di Sakota da fuori area, palla che esce di pochissimo.

45' Inizia il secondo tempo.

Primo tempo PERFETTO del Milan Primavera, che chiude in vantaggio due reti a zero contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri non sbagliano nulla in questi primi quarantacinque minuti. El Hilali e Chaka Traore si scambio i favori nelle due reti: prima l'assist dell'ex Parma per El Hilali, sul secondo succede il contrario. Importante, ora, saper mantenere il risultato.

45' Fine primo tempo!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Passaggio illuminante di El Hilali per Chaka Traore, che a tu per tu con Pršlja non sbaglia!

39' Ci prova la dinamo Zagabria, ma il Milan difende ordinato e compatto.

33' Respire il Milan dopo mezz’ora giocata ad altissimo livello.

29' Giocata sensazionale di Chaka Traore sulla destra e conclusione che termina sulla destra della rete, creando l'effetto del gol.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Pallonetto al limite dell'area di Chaka Traore per El Hilali che di destro batte Pršlja! Rossoneri in vantaggio!

22' Corner per il Milan: Coubis svetta in mezzo a tutti, ma colpisce male il pallone.

21' Altra chance per il Milan: sempre Zeroli, entra in area e prima di calciare viene anticipato da un difensore ospite.

16' Punizione da fuori area per il Milan: Chaka Traore non inquadra la porta.

14' Corner Milan: scambio veloce con Chaka Traore che entra in area e da posizione defilata calcia in porta. Pršlja rimanda i rossoneri alla bandierina.

13' Eccola la prima occasione del match: Zeroli conclude da buona posizione, respinga la difese croata.

8' Partita molto intensa, soprattutto in mezzo al campo.

3' Primo corner del match per il Milan. I rossoneri ripartono da Lapo Nava.

0' Inizia il match!

- Entrano in campo le squadre. Milan in completo rossonero, Dinamo Zagabria con la maglia bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla "Puma House of Football-Centro Sportivo Vismara": tra pochi istanti i rossoneri affronteranno la Dinamo Zagabria, match valido per il secondo turno dei gironi di Youth League. La squadra di mister Abate affronterà questa partita con un punto, guadagnato nella prima giornata contro il Salisburgo. Rimate con noi per vivere tutte le emozioni di questo entusiasmante match!

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Nava; Bozzolan, Paloschi, Coubis, Simic; Eletu, Pluvio, Zeroli; Traore, Longhi, El Hilali. A disp.: Torriani, Gala, Foglio, Bakoune, Scotti e Bartesaghi, Lazetic. All.: Abate.

DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Pršlja; Gubijan, Katinić, Živković, Cvetko; Čaić; Brkljača, Krdžalić, Lukanić, Rukavina; Topić. A disp.: Zrilić, Ruškovački, Katalinić, Čuljak, Tonon, Vrbančić, Šakota. All.: Senzen.