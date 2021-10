LIVE MN - Youth League, Porto-Milan (0-0) - Inizio diffficile per i rossoneri

15' Ancora il Porto! Conclusione di Macedo da lontanissimo, ma la sfera termina sul fondo.

14' Ci prova Sousa dal limite dell'area di rigore: palla fuori.

13' Primo giallo del match per Obaretin.

11' Azione ben costruita del Porto che manda al cross Pinheiro, ma il traversone termina direttamente fuori.

9' Obaretin perde un pallone sanguinoso in area di rigore, Meireles ne approfitta e lascia partire il tiro che viene deviato in corner.

5' Chaka Traore prova l'azione singolare, ma la difese dei portoghesi è schierata e recupera palla.

1' L'arbitro fischia l'inizio, si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Porto-Milan, match valido per la terza giornata dei giorni di Youth League. I rossoneri di mister Giunti sono attualmente a quota un punto in classifica, ottenuto nel pareggio contro l'Atletico Madrid. Sarà sicuramente una gara decisiva per le sorti di entrambe le squadre. Come sempre, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

PORTO (4-3-2-1): Cardoso, Macedo, Vinhas, Pinheiro, Folha, Boaitey, Bràs, Abreu, Sousa, Meireles, Candè. Allenatore: Tavares. A disposizione: Machado, Carvalho, Fernandes, Assuncao, Antunes, Monteiro, Dabo.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Bosisio, Obaretin, Kerkez, Robotti, Foglio, Gala, Traorè, Roback, El Hilali. Allenatore: Giunti. A disposizione: Nava, Polenghi, Makengo, Bright, Rossi, Alesi, Bozzolan.