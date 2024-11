live mn Youth League, Real Madrid-Milan (2-1): rossoneri sfortunati e penalizzati, non basta Sia

Un Milan che inizia male, ma finisce alla grande nonostante l'inadeguatezza del direttore di gara e l'antisportività dei giocatori del Real Madrid. Sia riaccende la speranza, i legni strozzano in gola la gioia di Sala e Stalmach. Rossoneri ancora senza vittorie in questa Youth League.

97' Niente assalto finale, il Real controlla. Triplice fischio.

96' Tre giocatori del Real a terra per perdere tempo.

95' Ammonito Paloschi per un intervento duro.

93' Cosa ha sbagliato Paloschi... Il difensore rossonero era tutto solo in area su una punizione calciata dalla trequarti. Incredibile gol mangiato dai rossoneri.

92' Vergognoso Fortea: il giocatore del Real era "dolorante" fuori dal campo, rientra sul terreno di gioco e si butta a terra per farsi soccorrere dallo staff. Comportamento antisportivo.

91' PALO! Palo di Sala dal limite dopo un'azione super di Liberali. Milan sfortunatissimo, merita il pareggio.

90' Stalmach sfiora l'eurogol su punizione, palla fuori di poco.

90' Sei minuti di recupero.

89' Fallo di Perea su Bakoune, punizione Milan sulla trequarti. Altra occasione per buttarla in mezzo e creare scompiglio.

88' Botta improvvisa di Mancioppi da fuori, blocca Gonzalez.

87' Grande ostruzionismo dei giocatori del Real in questo finale, i blancos vanno a terra al minimo contatto accentuando in modo quasi ridicolo.

86' Yanez scaraventa fortissimo il pallone dopo il fischio dell'arbitro, il direttore di gara lo ammonisce.

82' Schema su punizione, Sia colpisce di testa e per poco Bakoune non trova la deviazione sottoporta. Portiere del Real Madrid che fa la sceneggiata e rimane a terra per perdere tempo dopo essere stato sfiorato dal terzino rossonero. Anzi, dal replay si vede come sia il portiere a lanciarsi addosso su Bakoune. Sceneggiata evitabile.

81' Punizione in zona pericolosa conquistata da Stalmach. Ora il Milan deve essere bravo a sfruttare bene i calci piazzati.

76' Barroso prova la botta da fuori in girata, bravissimo Pittarella in tuffo a respingere.

73' Per ora 9 cartellini gialli e due rossi estratti dall'arbitro. Partita decisamente poco serena, anche a causa di un arbitro poco adatto ad un contesto del genere.

72' Giallo per Martin, che era già ammonito: espulso. Si torna in parità numerica.

68' Ammonito anche Stalmach. Il polacco, capitano, aveva chiesto spiegazioni all'arbitro per un fallo fischiato. Il direttore di gara di tutta risposta ha estratto il giallo.

67' Espulso Abdè per doppia ammonizione.

63' Ammonito Sia per proteste. Continua la smania di protagonismo del direttore di gara danese.

59' Esce Colzani, infortunio grave per lui, ed entra Pittarella. Dentro anche Mancioppi per Bonomi.

57' Infortunio per Colzani, staff medico rososnero in campo. Il portiere rossonero è costretto ad uscire in barella.

56' GOL DEL MILAN! SIA LA RIAPRE! Azione insistita dei rossoneri sulla sinistra, cross dal fondo per Sia che stoppa di petto, dribbla il difensore e poi scaraventa un sinistro fortissimo che sorprende il portiere sul primo palo. 2-1.

54' Ammonito Albè per un intervento in ritardo.

50' Non ce la fa il giovane terzino, al suo posto entra Albè.

49' Si fa male Tartaglia, problema alla caviglia. Interviene lo staff sanitario rossonero.

47' Ammonito Parmiggiani per un fallo duro che va ad interrompere il contropiede Real.

46' Subito MIlan pericoloso con Diego Sia: il sinistro dal limite del rossonero però è facile per il portiere madridista.

46' Al via la ripresa. Pallone al Milan.

Troppo Real Madrid per questo Milan, Blancos meritatamente avanti. Arbitraggio del match al momento non adeguato all'importanza della competizione.

48' Fine primo tempo.

45' Conclusione forte di Fortuny dal limite, bravo Colzani a bloccare.

44' Tre minuti di recupero.

41' Scontro duro a palla lontana, Bonomi ha la peggio e deve intervenire lo staff medico rossonero. Anche qui l'arbitro non ha nulla da segnalare. Intervento totalmente gratuito, ai limiti della condotta violenta, del giocatore del Real.

37' Stalmach butta alle ortiche un ottimo contropiede, che si era creato da solo, sbagliando l'ultimo passaggio per Sia, ormai diretto in porta.

34' Milan per ora comunque inconcludente. I rossoneri hanno difficoltà ad imbastire azioni sensate.

31' Ammonito Bakoune per proteste.

24' Arbitraggio a senso unico. Liberali, bravo a sfuggire via, viene trattenuto vistosamente da Mesa sul secondo palo: l'arbitro manda via tutti, niente rigore. Grandi proteste dei rossoneri.

22' Cambio per il Milan: fuori Scotti, visibilmente contrariato, e dentro Perin.

21' Ammonito Diaz per aver interrotto fallosamente un contropiede pericoloso del Milan.

20' Altra parata fondamentale di Colzani. Real impressionante in fase di riconquista alta, rossoneri in bambola.

19' Gol del Real Madrid. Fortea raddoppia dagli undici metri spiazzando Colzani. 2-0.

18' Intervento in scivolata di Tartaglia in area di rigore, il direttore di gara concede il penalty. Giocatori rossoneri increduli.

16' Molto pericoloso il Real, bravo in tuffo Colzani. Spagnoli vicini al raddoppio

12' Gol del Real Madrid. Vola Vortea sulla destra, cross in mezzo e Yanez la scaraventa in rete con un sinistro al volo preciso. Nulla da fare per Colzani. Difesa rossonera bucata con troppa facilità. 1-0.

8' Pressing asfissiante del Real, i rossoneri non riescono a sviluppare la manovra come vorrebbero.

4' Primi scambi del match, il Real per ora sembra più attivo.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Real Madrid.

- Viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Valencia.

- Cambio dell'ultimo minuto: fuori Magni, in tribuna, dentro Tartaglia.

Quarta giornata della fase a gironi di Youth League: dopo la sconfitte contro il Bayer Leverkusen ed i pareggi contro Liverpool e Brugge il Milan Primavera questo pomeriggio è in Spagna per affrontare il Real Madrid! Mister Federico Guidi, che non recupera ancora Ibrahimovic, può invece far affidamento su diversi giocatori del Milan Futuro come Liberali, Sia e Magni. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per non perdervi le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

REAL MADRID (4-4-2): Gonzalez; Fortea, Aguado, Valdepenas, Mesa; Duran, Regueira, Diez, Fortuny; Yanez, De Llanos. A disp.: Voloshyn, Perea, Sancho, Barroso, Navascuez, Rivas, Martin, Santiago, Ukpeigbe. All: Arbeloa.

MILAN (4-2-3-1): Colzani; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Tartaglia; Sala, Stalmach; Bonomi, Liberali, Sia; Scotti. A disp.: Pittarella, Mancioppi, Perin, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè. All. Guidi.