live mn Youth League, Slovan Bratislava-Milan (0-0): fischio d'inizio, si comincia

5' Milan propositivo, i rossoneri provano a fare la partita.

3' Ammonito Comotto per uno step on foot a centrocampo.

2' Ottimo lavoro di Scotti in fase difensiva, aiuta la squadra a ripartire e guadagna anche un calcio di punizione che fa respirare i rossoneri dalla pressione avversaria.

1' Sombrero di Liberali sulla fascia, calciato a terra dall'avversario. Nulla da segnalare per il direttore di gara.

1' Comincia il match, primo pallone per il Milan.

- Ingresso in campo della due squadre. Maglia blu per i padroni di casa, divisa rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi a Bratislava sarà impegnato anche il Milan Primavera di mister Guidi in Youth League: i giovani diavoli non solo devono riscattare il brutto ko contro il Lecce nel weekend, ma devono anche vincere in campo europeo per darsi una chance di passaggio al prossimo turno della competizione. Ultima chiamata anche per lo Slovan Bratislava, ancora a secco, come il Milan, di vittorie in questa nuova edizione della Youth League.

LE FORMAZIONI

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Balog; Polakovic, Tomanek, Balog, Held; Matko, Denko; Mateas, Murar, Maros; Ivanics. A disp.: Vydareny, Barnas, Holocsy, Horvath, Svec, Jozsa, Spisiak, Salkovic, Kozyk. Allenatore: Michal Suchomel

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Ossola, Perin, Comotto; Liberali, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Di Siena, Gualdi, Grilli, Lamorte, Tezzele, Bonomi, Colombo. Allenatore: Federico Guidi