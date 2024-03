Llorente si scusa, ma è andato davvero così male il sorteggio per il Milan?

"Scusatemi, mi dispiace": sono state queste le parole a SkySport di Fernando Llorente dopo il sorteggio dei quarti di Europa League, nel quale l'ex calciatore della Juventus ha messo di fronte Milan e Roma in un inedito derby europeo e l'Atalanta davanti ai mostri del Liverpool. Per i bergamaschi le scuse reggono, ma al Milan è andata davvero così male? Probabilmente non c'è una risposta esatta. D'altronde, si tratta di una di quelle domande per cui, per rispondere, serve necessariamente il senno del poi: se si passa il sorteggio è stato benevolo, altrimenti no. 'Eh ma così è troppo facile': giusto. Vediamo, dunque, i pro e i contro di questo sorteggio.

I pro

Il primo pro è la notizia più grossa: il confronto con il Liverpool è stato evitato, almeno fino ad eventuale finale, mentre quello con il Bayer Leverkusen, l'altro spauracchio dell'urna, potrebbe avvenire in semifinale se i tedeschi di Xabi Alonso battessero il West Ham. Tutto ciò avrebbe un senso se il Milan, ovviamente, superasse la Roma. E statistiche alla mano, negli ultimi nove incroci, sempre avvenuti in Serie A, i rossoneri non hanno mai perso, vincendo anche la doppia sfida di questa stagione per 1-2 all'Olimpico e 3-1 a San Siro; il secondo pro, dunque, è che Giroud e compagno hanno pescato una squadra sì forte e pericolosa, ma che, sulla carta, è inferiore per valori tecnici.

I contro

Inferiore sì, ma tanta di questa inferiorità è stata conferita alla Roma dal precedente allenatore, esonerato proprio dopo l'ultima pesante e netta sconfitta contro il Milan a San Siro nel gennaio scorso. Da Mourinho a De Rossi la musica è notevolmente cambiata: ora la Roma è organizzata, ha un gioco discreto, uno spirito nuovo, una consapevolezza diversa, tanto che, da quando siede in panchina il Campione del Mondo del 2006, i giallorossi hanno conquistato due punti in più dei rossoneri di Pioli. Il Milan, perciò, si troverà di fronte un'altra Roma, certamente migliore, di quella affrontata fino ad ora, con, però, l'obbligo di dare tutto anche in campionato nella corsa al piazzamento Champions. E poi l'Europa è un'altra cosa, sempre. Quindi resto dell'idea iniziale: aspetteremo il senno del poi per capire se è stato un buon sorteggio o meno.