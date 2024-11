Loftus, che facciamo? La scorsa stagione almeno c'erano i gol, quest'anno...

Come gioca a centrocampo il Milan? Per molti a due, con Fofana e Reijnders, mentre Paulo Fonseca ne aggiunge un terzo, Pulisic. Troppo offensivo? Se c'è anche Chukwueze a destra, forse. Di talento? Senza dubbio. Con caratteristiche uniche? Certo. Sia in senso positivo che negativo. Questo perché Reijnders, Fofana e Pulisic sono giocatori di alto livello, tra i più continui in questo avvio di stagione. Ma anche i meno sostituibili. Il Milan in rosa non ha nessun calciatore che, schierato nelle stesse posizioni, possa dare le stesse cose, o almeno avvicinarsi, che danno il trio titolare.

E qui entra in gioco Loftus-Cheek. Nel post partita di Milan-Brugge Paulo Fonseca ne ha parlato così: "Con me Loftus ha giocato da 8, da 10, oggi da trequartista sulla destra. Loftus è un calciatore di accelerazione con la palla tra i piedi; quando è senza spazio, ha più difficoltà. Ma non è che ha paura... Sono quelle le sue caratteristiche. Dobbiamo fargli capire meglio determinate cose. Lui lavora tanto, sempre, dà tutto per la squadra. Mi dispiace che non sia stato al livello su cui io so che possa giocare".

L'inglese, che l'anno scorso, seppur tra alti e bassi (qui una nostra analisi di fine stagione), era riuscito a segnare 10 gol tra Serie A e coppe quest'anno è ancora a secco. Anche nella passata stagione, iniziata con un 4-3-3 che lo valorizzava particolarmente e finita con un 4-2-3-1 a tratti sbilanciato, c'erano delle criticità sul suo utilizzo, ma almeno riusciva a incidere facendo quello che alla fine nel calcio è forse la cosa più importante: gol.

Quest'anno ha difficoltà a giocare sia davanti alla difesa che in posizione più avanzata. È spesso statico, non riesce ad incidere con l'ultimo passaggio e non ha più la stessa presenza, olte che i numeri, nell'area di rigore avversaria. Loftus in questo sistema non ci si trova e trova difficoltà ad adattarsi, nonostante l'impegno e la voglia di mettersi a disposizione non manchi. È però un equivoco che va risolto: ha futuro in questo Milan? Fonseca ha dato voce al pensiero un po' di tutti, sta ora al calciatore rispondere e far capire a tutti che può essere ancora molto utile.