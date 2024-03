Loftus-Cheek, imprescindibile per Pioli e con numeri da record. Che l'Inghilterra ignora

La rete segnata allo Slavia Praga migliora ultiormente la statistica di Ruben Loftus-Cheek che si porta a meno uno dalla doppia cifra. L'impatto dell'inglese alla sua prima stagione al Milan è stato notevole: 33 partite giocate, 9 reti segnate e 2 assist. E i gol tutti su azione.

Se facciamo un confronto con gli altri centrocampisti degli ultimi quindici anni vediamo quanto segue, ossia che solo Antonio Nocerino e Hakan Calhanoglu hanno avuto un impatto superiore mentre è identico l'apporto di Giacomo Bonaventura nel 2017/18.

2009/10 - Clarence Seedorf 6

2010/11 - Clarence Seedorf 4

2011/12 - Antonio Nocerino 11

2012/13 - Mathieu Flamini e Riccardo Montolivo 4

2013/14 - Kakà 9

2014/15 - Giacomo Bonaventura 7

2015/16 - Giacomo Bonaventura 7

2016/17 - Giacomo Bonaventura 5

2017/18 - Giacomo Bonaventura 9

2018/19 - Franck Kessie 7 (3 su rigore)

2019/20 - Hakan Calhanoglu 11 (1 su rigore)

2020/21 - Franck Kessie 14 (12 su rigore)

2021/22 - Franck Kessie 7 (2 su rigore)

2022/23 - Brahim Diaz 7

Tutto questo con RLC che ha a disposizione altri due mesi per migliorare. Stefano Pioli non più tardi di un mese fa lo aveva paragonato a Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che lo stesso tecnico ha allenato nella sua fortunata esperienza laziale. Potenza fisica, abilità nel coprire l'area e nel gioco aereo, eccellenti tempi di inserimento in attacco. E importanza anche negli interventi difensivi. E finché è a disposizione Pioli non se ne priva, riuscendo a garantirsi con lui anche la possibilità di giocare senza problemi col 4-2-3-1 o col 4-3-3. Caratteristiche che hanno saputo ricoprire due dei grandi centrocampisti goleador avuti nelle passate stagioni, come Bonaventura e Kessie.

A fare la differenza a livello realizzativo è stato proprio lo spostamento più avanzato, a supporto della punta. In Europa League sta facendo la differenza con 4 reti nelle prime 4 partite, mai nessun centrocampista del Milan si era spinto a tanto nella competizione.

Rendimento importante, eppure non sufficiente per entrare nelle grazie di Gareth Southgate. Se era prevedibile la mancata convocazione di Fikayo Tomori, che ha rivisto il campo solo due settimane fa, negli ultimi tempi in Inghilterra si era parlato di un ritorno alla nazionale dei tre leoni per Loftus-Cheek. Questo anche per una sorta di autoeliminazione di Jordan Henderson, finito a svernare all'Al-Ettifaq. L'ex capitano del Liverpool, tornato a gambe levate dall'Arabia Saudita ha trovato un accordo con l'Ajax ed è stato sufficiente per essere convocato. L'ultima volta di Loftus-Cheek con la naizonale inglese risale a novembre 2018. Da allora sparito dai radar. La sua colpa non aver sfruttato pienamente le sue chance.