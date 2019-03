Mai mollare, anche alle spalle di un Pistolero: Cutrone e tutta la voglia di riprendersi il Milan

Cosa sarebbe successo se quel gran tiro di Cutrone, ad inizio ripresa a Gedda, fosse finito in porta e non sulla traversa? Il Milan avrebbe potuto superare la Juventus e conquistare un'altra Supercoppa Italiana, mentre il numero 63 avrebbe messo un sigillo importante (ed incancellabile) nel suo percorso in rossonero. Eppure, a prescindere da quei pochi e sfortunati centimetri, il classe '98 ha già disputato 79 partite e segnato 27 gol con la maglia del Milan: numeri che non si dimenticano.

LA VOGLIA DI PATRICK - Negli scorsi giorni è emersa l'amarezza di Patrick per le varie esclusioni che sono seguite all'arrivo di Piatek, infallibile centravanti che ha segnato con una regolarità mostruosa. Chiunque, non solo Cutrone, avrebbe fatto panchina con questo Piatek: è questo il concetto che il nativo di Como deve comprendere, prendendolo come spinta ulteriore per migliorarsi e guadagnare lo spazio che merita. Non è un caso che, nel giorno di riposo di ieri, si sia presentato a Milanello per allenarsi: un gesto importante che dimostra, ancora una volta, la fame e la voglia del giovane attaccante.

SGOMITARE - Ad oggi prevedere una panchina per il Pistolero è francamente complicato. Anche contro il Sassuolo, pur non segnando, il polacco è stato decisivo nel causare l'autorete di Lirola e l'espulsione di Consigli. Eppure, nonostante ciò, Cutrone non può e non deve sentirsi battuto in partenza, ma tenere il fuoco vivo per poter fare la differenza in qualsiasi momento. Un po' come accaduto con Higuain negli scorsi mesi, così come nella scorsa stagione. E proprio subentrando a gara in corso Patrick ha deciso un derby, non una partita qualsiasi. Ora che l'aria da stracittadina si sta riavvicinando chissà che non possa profilarsi un estasiante ritorno al gol.