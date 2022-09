Maignan, Tonali, Leao, Giroud: gli uomini Scudetto ribaltano il derby!

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un derby intenso, emozionante, pieno di occasioni e teso. Dopo sei anni, il Milan torna al successo "in casa" contro l'Inter, giocando una partita quasi perfetta per 70 minuti. Una gara in cui i rossoneri si confermano la squadra da battere di questo campionato. Mister Pioli, grazie agli artefici dello Scudetto della passata stagione, porta a casa il suo terzo derby da allenatore del Milan: Maignan, Tonali, Leao e Giroud i migliori in campo.

La prima di Cardinale, il primo di Leao

La prima stracittadina sotto la gestione Cardinale, nuovo proprietario dei rossoneri, è del Milan. Un 3-2 nel segno di Leao, autore di una doppietta fantastica e un assist perfetto per Giroud, ancora a segno in un derby dopo la doppietta della passata stagione. Il numero 17 è il primo portoghese a segnare in un derby, oltre ad aver messo a segno un gol per la prima volta da quando è al Milan, contro l'Inter. La seconda rete è pura classe: finta di piede, accelerazione, fisicità e freddezza.

Maignan e Tonali, senza parole

La crescita esponenziale di Mike Maignan e Sandro Tonali è sicuramente una piacevole sorpresa per tutti, ma i due giocatori si stanno formando per quello che sono: due top player. Il primo, per 70 minuti circa, deve stare attento alla manovra del Milan, mentre sul gol non poteva nulla, per poi diventare protagonista quando l'Inter inizia ad attaccare nel momento di stanchezza dei rossoneri, salvando il risultato con due interventi miracolosi. Anche il centrocampista classe 2000 sta alzano l'asticella, partita dopo partita. E' incredibile la velocità e la forza fisica, ma anche l'intelligenza tattica e la tecnica con cui gioca. Il futuro del Milan è nelle mani giuste.