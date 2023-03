Maignan tra i top mondo. Rinnovo: anticipare i tempi per evitare sorprese

MilanNews.it

Ep. 360 - Paolo, Ricky: blindatelo! Rinnovare Mike per evitare sorprese

Mike Maignan, con la parata su Collins in Irlanda-Francia, ha confermato ancora una volta il perché è giustamente considerato tra i migliori portieri al mondo. L’estremo difensore del Milan, in questa tornata delle gare nazionali dove ha preso definitivamente il posto di Hugo Lloris come titolare della Francia, ha messo in mostra le sue grandi doti tra i pali, facendo strabuzzare gli occhi anche a chi guarda le partite e i giocatori delle altre squadre con pregiudizi o con le fette di salame sugli occhi.

C’è stata grande soddisfazione in casa rossonera nel vedere le prestazioni di Mike in maglia blues, con il forte auspicio che ciò venga ripetuto anche in questo finale di stagione, dove Maignan sarà chiamato a prestazioni di alto livello come tutto il resto della squadra per centrare la qualificazione in Champions League.