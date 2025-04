Maignan tra rinnovo e addio. Il Milan valuta Chevalier, Verbruggen e Carnesecchi

Nella prossima stagione ci sarà ancora Mike Maignan a difendere la porta del Milan? Il portiere francese è in scadenza nel 2026 e nonostante le voci di un accordo di massima già trovato da tempo con il Diavolo per ora la firma sul prolungamento non è arrivata. E così con il passare delle settimane il suo futuro è sempre più incerto. Il club rossonero resta in attesa, ma sa bene che, senza rinnovo, la cessione in estate è inevitabile.

CHEVALIER - Per questo motivo, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi stanno valutando dei potenziali sostituti di Maignan. Uno di questi è Lucas Chevalier, portiere classe 2001 del Lille che potrebbe quindi ripercorrere le orme di Magic Mike, arrivato anche in lui in rossonero dalla stessa squadra francese. La sua valutazione è alta, si parla di 30-340 milioni di euro, in quanto è nel mirino di diversi club.

VERBRUGGEN - Un'altra pista porta invece a Bart Verbruggen, portIere olandese del Brighton che ha una struttura fisica importante (194 centimetri) e uno sponsor importante a Milanello, vale a dire il connazionale Tijjani Reijnders. Preso nell'estate 2023 dall'Anderlecht per circa 20 milioni di euro, il suo prezzo è ora più che raddoppiato. A complicare tutto, poi, ci sarebbe anche l'interesse nei suoi confronti di due top club come Bayern Monaco e Manchester United.

CARNESECCHI - Oltre a queste due opzioni straniere, c'è anche una pista italiana che porta a Marco Carnesecchi, classe 2000 dell'Atalanta. Secondo la Gazzetta, si tratta di uno possibili uomini mercato della Dea, ma anche lui eventualmente non sarà venduto a prezzo di saldo. Dunque i soldi ch potrebbero arrivare dalla cessione di Maignan andrebbero reinvestiti tutti per prendere il nuovo numero uno del Milan.